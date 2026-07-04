本拠地パドレス戦

【MLB】ドジャース ー パドレス（日本時間4日・ロサンゼルス）

ドジャースは3日（日本時間4日）、本拠地で行われるパドレス戦に臨む。試合前に会見に応じたデーブ・ロバーツ監督は、大谷翔平投手の球宴登板の可能性について言及。「普通に（スケジュールや状況を）計算してみれば、ちょっと考えにくい（想像しがたい）ことではある」とした。

大谷は当初、1日（同2日）の敵地サクラメントのアスレチックス戦で先発予定だった。しかし前日になりスキップすることが決まり、この日に先発することになった。ロバーツ監督は理由について「今13連戦の途中ということで、彼により多くの休みを与えられる機会が我々にあるなら、それを利用するというものだ」と説明。疲労を考慮した合理的な判断を下していた。

この登板日変更により、次々回の登板は10日（同11日）以降となる見込みだ。14日（同15日）に行われる球宴までに十分な登板間隔を確保できなくなり、先発変更が決まると、大谷のオールスター登板見送りを米記者が一斉に報じていた。

改めて、大谷のオールスターでの登板について問われた指揮官は「次の登板は金曜日ということですか。となると、スケジュールを逆算すると、彼がオールスターゲームで登板する可能性はなくなった（選択肢から外れた）と考えてよさそうですね」と話した。（Full-Count編集部）