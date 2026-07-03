現地7月2日に行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦で、スイス代表はアルジェリア代表と対戦。

ピッチ上の熱戦もさることながら、中継に映し出されたスイス代表のムラト・ヤキン監督の風貌が、日本の大物芸人とそっくりだとSNS上で大きな話題を呼んでいる。

試合前、日本のファンが熱視線を送ったのはピッチサイドに立つ指揮官だった。オールバックの渋い髪型と精悍な顔つきでチームを牽引するヤキン監督。その姿にSNS上の日本人ファンがにわかにざわついた。

X上では「スイスの監督加藤浩次すぎるだろww」「スイスの監督まじで加藤浩次やん」「スイスの監督が加藤浩次にしか見えないんだよなぁ」といった声が殺到。「なんか既視感あると思ったら、この方でした」と、加藤浩次さんの写真を添えて比較するファンも現れた。さらに、「検索すると同じこと思ってる人いてよかった」と、自分の直感の答え合わせをして安堵するファンもいたようだ。

ほかにも、ヤキン監督のダンディな出で立ちに「めちゃくちゃイケオジやん…」と見惚れる声や、「スイスの監督の眼鏡癖強いな」と独特なアイウェアに注目する意見も。なかには「キダタローみたい」と別の著名人を連想するファンも見受けられた。（FOOTBALL ZONE編集部）