「口座開設も両親の同意が必要？」弁護士が明かす2026年開始「共同親権」のリアルと落とし穴
YouTubeチャンネル「不倫解決カウンセラー 河村陽子」が、「【重要！】離婚に強い弁護士に直撃！離婚は親の問題、子供に迷惑をかけないために」と題した動画を公開した。不倫解決カウンセラーの河村陽子氏が、離婚問題に強い弁護士の池田咲子氏をゲストに招き、2026年4月から導入される「共同親権」について、子供への影響や注意点を深掘りしている。
動画の中盤では、共同親権導入後に子供の日常生活がどう変わるのかという話題に。池田弁護士は、学校に通うことや習い事など「日常の行為」は同居する親が単独で決められる一方で、進学、転校、重大な医療行為、パスポートの申請、子供名義の銀行口座開設といった「重大なこと」には両親の決定や同意が必要になると解説。これに対して河村氏は「え～！そんなのも…面倒くさい（笑）」と率直な反応を見せた。
さらに、進学先をめぐって両親の意見が対立した場合のリスクについても言及された。池田弁護士が「意見が一致しなかったら、結局裁判所で決めてもらわなあかん」と語ると、河村氏は「裁判で2年かかりましたって言ったら、子供可哀想ですよね」と、子供への精神的・時間的負担を危惧した。モラハラなどで元配偶者と関わりたくない場合、弁護士を代理人に立てて交渉する必要性も指摘され、河村氏は定額で相談できる「サブスク型」の弁護士サービスの需要が高まるのではないかと独自の視点を展開した。
また、共同親権になることで、離れて暮らす親も子供に適切な関わりを持つため、養育費を「払ってもらいやすいんじゃないかと言われています」と池田弁護士が説明する一幕もあった。
動画の終盤、河村氏は「知識は武器」と語り、離婚するにしても、しないにしても、正しい知識を持つことが自身の落ち着きにつながると強調。親の離婚が子供の人生に与える影響を最小限に抑えるためにも、専門家の知見を学ぶことの重要性が伝わる、学びの多い対談となっている。
動画の中盤では、共同親権導入後に子供の日常生活がどう変わるのかという話題に。池田弁護士は、学校に通うことや習い事など「日常の行為」は同居する親が単独で決められる一方で、進学、転校、重大な医療行為、パスポートの申請、子供名義の銀行口座開設といった「重大なこと」には両親の決定や同意が必要になると解説。これに対して河村氏は「え～！そんなのも…面倒くさい（笑）」と率直な反応を見せた。
さらに、進学先をめぐって両親の意見が対立した場合のリスクについても言及された。池田弁護士が「意見が一致しなかったら、結局裁判所で決めてもらわなあかん」と語ると、河村氏は「裁判で2年かかりましたって言ったら、子供可哀想ですよね」と、子供への精神的・時間的負担を危惧した。モラハラなどで元配偶者と関わりたくない場合、弁護士を代理人に立てて交渉する必要性も指摘され、河村氏は定額で相談できる「サブスク型」の弁護士サービスの需要が高まるのではないかと独自の視点を展開した。
また、共同親権になることで、離れて暮らす親も子供に適切な関わりを持つため、養育費を「払ってもらいやすいんじゃないかと言われています」と池田弁護士が説明する一幕もあった。
動画の終盤、河村氏は「知識は武器」と語り、離婚するにしても、しないにしても、正しい知識を持つことが自身の落ち着きにつながると強調。親の離婚が子供の人生に与える影響を最小限に抑えるためにも、専門家の知見を学ぶことの重要性が伝わる、学びの多い対談となっている。
YouTubeの動画内容
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