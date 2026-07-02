川崎F、中村憲剛氏のヘッドコーチ就任を発表！ バンディエラが長谷部茂利監督の“右腕”に
川崎フロンターレは2日、2026−27シーズンのコーチングスタッフ人事を発表。中村憲剛氏が、ヘッドコーチに就任する。
1980年10月31日生まれの中村氏は現在45歳。川崎フロンターレの“バンディエラ”は、ワン・クラブ・マンとして在籍18年でクラブ公式戦通算676試合に出場し104得点を記録。司令塔として、3度のJ1リーグ優勝を筆頭に、計7タイトル獲得に貢献した。また、2016シーズンにJ1最優秀選手賞を受賞したほか、ベストイレブンには8度も選出されている。
なお中村氏は、今年1月からトップチームのデベロップメントコーチを務めていた。
発表されたコーチングスタッフ人事は、以下の通り。
▼監督
長谷部茂利
▼ヘッドコーチ
中村憲剛
▼コーチ兼U−21監督
長橋康弘
▼コーチ
佐原秀樹
吉田勇樹
中嶋円野
▼GKコーチ
石野智顕
▼アシスタントGKコーチ
安藤駿介
▼ストレングス＆コンディショニングコーチ
ヴォイチェフ・イグナティウク
▼ストレングス＆コンディショニングコーチ
松本圭介
▼テクニカルスタッフ
梁允虎
1980年10月31日生まれの中村氏は現在45歳。川崎フロンターレの“バンディエラ”は、ワン・クラブ・マンとして在籍18年でクラブ公式戦通算676試合に出場し104得点を記録。司令塔として、3度のJ1リーグ優勝を筆頭に、計7タイトル獲得に貢献した。また、2016シーズンにJ1最優秀選手賞を受賞したほか、ベストイレブンには8度も選出されている。
発表されたコーチングスタッフ人事は、以下の通り。
▼監督
長谷部茂利
▼ヘッドコーチ
中村憲剛
▼コーチ兼U−21監督
長橋康弘
▼コーチ
佐原秀樹
吉田勇樹
中嶋円野
▼GKコーチ
石野智顕
▼アシスタントGKコーチ
安藤駿介
▼ストレングス＆コンディショニングコーチ
ヴォイチェフ・イグナティウク
▼ストレングス＆コンディショニングコーチ
松本圭介
▼テクニカルスタッフ
梁允虎