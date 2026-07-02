ドラマ「夫婦別姓刑事」（フジテレビ系）で夫婦役を演じた佐藤二朗さんと橋本愛さんをめぐる週刊文春の報道とこれに対する佐藤さん側の反論を受け、橋本さんのインスタグラムのコメント欄には一部で批判や中傷コメントが書き込まれている。こうしたコメントに対し、怒りの声も上がっている。

佐藤二朗さん側は反論「到底受け入れることはできません」

2026年7月1日の週刊文春の報道によると、橋本さんの演技に関する制限の可能性をプロデューサーと佐藤さんのマネジャーの判断で佐藤さん本人に伝えられないまま撮影が進んだことに端を発し、佐藤さんが橋本さんに直接、制限があるのであれば「この仕事を受けるべきでなかった」などと発言したという。週刊文春は、フジテレビが依頼した外部弁護士による調査結果として佐藤さんの言動が「ハラスメント」に当たると認定されたなどと報じた。

一方、佐藤さんの所属事務所は2日、これに反論する声明を発表。次のように反論した。

「当該記事には、事実とは異なる内容や、一方の見解を中心として構成されている部分が多々含まれており、弊社としては、その内容を到底受け入れることはできません」

「記事で示されているようなハラスメントに該当する事実は確認されておらず、そのような評価は適切ではないと考えております。専門家からも佐藤の言動がハラスメントにあたるものでないと、確認を得ています」

また、所属事務所が撮影中の出来事や佐藤さんの言動の意図を長文で説明したコメントも報じられている。

橋本さんのインスタグラムのコメント欄には、「応援しています」「橋本さんが穏やかで健やかに過ごせますように」といった声が寄せられた。一方で、橋本さんを批判や誹謗中傷する内容も書き込まれている。

こうした書き込みに対し、橋本さんのインスタグラムのコメント欄やXでは、「見ていてすっごく恥ずかしい」「コメント欄酷すぎる」「心配でコメント欄見てたけど、本当に異常だった。あまりに陰湿」といった怒りの声や、「これ以上心身に負荷がかかりませんように」「どうか自分の心を一番に守ってください」など心配の声が寄せられている。