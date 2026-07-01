「タイパがいい」高須幹弥が“男1人ディズニー”を満喫！DPAとシングルライダーを活用した快適ルート
YouTubeチャンネル「高須幹弥（高須クリニック）」が高須幹弥による「男1人でディズニーランドに行ってきました【美女と野獣シングルライダー】」と題した動画を公開した。約5年ぶりとなるディズニーランドを1人で訪れ、有料のDPA（ディズニー・プレミアアクセス）やシングルライダーを活用して効率よくパークを楽しむ様子を紹介している。
動画の冒頭、高須はオフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」に宿泊したことを報告し、ディズニーリゾートラインでパークへと向かう。コロナ禍の入園制限時に訪れて以来、約5年ぶりだというパーク内は、平日にもかかわらず多くの人で賑わっていると語る。今回は「オリエンタルランドの株主優待」を利用して入園したことも明かした。
入園後、高須が真っ先に向かったのは「スプラッシュ・マウンテン」。現在はスマートフォンアプリから「DPA」を購入することで、指定の時間に短い待ち時間でアトラクションを利用できると紹介する。「全部スマホのアプリの中で完結する」と変化したシステムに触れつつ、待ち時間を有効活用する姿が収められている。
その後、「スター・ツアーズ」などを楽しんだ高須は、超人気アトラクション「美女と野獣“魔法のものがたり”」へ。ここで、1人客が空席を利用して優先的に乗車できる「シングルライダー」を利用する。「シングルライダー使う人ってねほとんどいないんですよ」と語り、長蛇の列の横をスムーズに進む様子を紹介。待ち時間を大幅に短縮できたことに対し、「申し訳ないなと優越感浸っちゃうんですけれど」と本音を漏らした。さらに「イッツ・ア・スモールワールド」も待ち時間なしで満喫している。
園内での食事シーンでは、「ターキーレッグが単品で1200円」と物価高騰に言及しつつも、終始ディズニーランドの雰囲気を楽しんでいた高須。最新のシステムやシングルライダーを活用した効率的な回り方は、今後のパーク訪問の参考になりそうだ。
動画の冒頭、高須はオフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」に宿泊したことを報告し、ディズニーリゾートラインでパークへと向かう。コロナ禍の入園制限時に訪れて以来、約5年ぶりだというパーク内は、平日にもかかわらず多くの人で賑わっていると語る。今回は「オリエンタルランドの株主優待」を利用して入園したことも明かした。
入園後、高須が真っ先に向かったのは「スプラッシュ・マウンテン」。現在はスマートフォンアプリから「DPA」を購入することで、指定の時間に短い待ち時間でアトラクションを利用できると紹介する。「全部スマホのアプリの中で完結する」と変化したシステムに触れつつ、待ち時間を有効活用する姿が収められている。
その後、「スター・ツアーズ」などを楽しんだ高須は、超人気アトラクション「美女と野獣“魔法のものがたり”」へ。ここで、1人客が空席を利用して優先的に乗車できる「シングルライダー」を利用する。「シングルライダー使う人ってねほとんどいないんですよ」と語り、長蛇の列の横をスムーズに進む様子を紹介。待ち時間を大幅に短縮できたことに対し、「申し訳ないなと優越感浸っちゃうんですけれど」と本音を漏らした。さらに「イッツ・ア・スモールワールド」も待ち時間なしで満喫している。
園内での食事シーンでは、「ターキーレッグが単品で1200円」と物価高騰に言及しつつも、終始ディズニーランドの雰囲気を楽しんでいた高須。最新のシステムやシングルライダーを活用した効率的な回り方は、今後のパーク訪問の参考になりそうだ。
YouTubeの動画内容
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