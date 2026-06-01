◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）

【ヒューストン（米テキサス州）２９日＝岡島 智哉】日本代表は１６強進出を懸け、ブラジル代表と決勝トーナメント１回戦で対戦。ＭＦ佐野海舟が前半２９分に先制点を奪った。

◆佐野海舟（さの・かいしゅう）

▽生まれとサイズ２０００年１２月３０日、岡山・津山市出身。２５歳。

▽経歴 米子北高→町田→鹿島→ドイツ１部マインツ

▽由来は江戸の幕臣 「海舟」の名前は、咸臨丸での太平洋横断や江戸無血開城で有名な幕臣「勝海舟」が由来。坂本龍馬由来の「龍馬」も候補だったという。

▽下駄 家庭の方針により、幼児〜小学校中学年まで、日常生活を下駄で過ごす。強靱な足腰の礎は下駄

▽鉄人 ドイツ１部２年間のリーグ戦６８試合全てに先発出場。２５〜２６年季は後半４５分にピッチを後にしたゲームが１試合あったのみで、その他の試合はフル出場。「体は疲れるけど、頭が疲れなければ大丈夫」という信条がある。

▽回収 ボール奪取を武器とするプレースタイルにより“回収力”の高さから「佐野回収」と表現されることも。

▽弟の分も ３月の英国遠征は弟の航大（オランダ１部ＮＥＣ）も選ばれており、日本サッカー界初のＷ杯兄弟選出も期待されたが、航大は落選。常に弟を「ライバル」と評してきた海舟は「弟の思いも背負って戦いたい」と意気込む。