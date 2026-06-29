亀梨和也＆田中みな実、結婚発表で“タッチ婚”と話題 「令和の和也とミナミだ」「運命すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/29】元KAT-TUNで俳優の亀梨和也（40）と女優の田中みな実（39）が2026年6月29日、結婚を発表。ネットでは“タッチ婚”と話題になっている。
【写真】亀梨和也＆田中みな実、熱愛報道後揃って初の公の場
亀梨は過去に、自身の名前「和也」の由来が、あだち充氏の人気漫画『タッチ』の主人公の双子の弟・上杉和也であることを明かしている。一方、結婚相手の田中の名前は「みなみ」。『タッチ』のヒロイン・浅倉南と同じ名前であることから、SNSでは「運命すぎる」「令和の和也とミナミだ」「現実でタッチが実現したみたい」といった声が続出。2人の名前の組み合わせに注目が集まっている。
亀梨と田中は結婚を発表。また、田中が第1子を妊娠中であることも伝えた。田中と亀梨は、2023年12月31日に一部写真週刊誌にて熱愛が報じられており、その後2024年に共演したテレビ朝日系ドラマ『Destiny』の制作発表記者会見にて、2人揃って公の場に登場していた。（modelpress編集部）
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【写真】亀梨和也＆田中みな実、熱愛報道後揃って初の公の場
◆亀梨和也＆田中みな実、“タッチ婚”と話題
亀梨は過去に、自身の名前「和也」の由来が、あだち充氏の人気漫画『タッチ』の主人公の双子の弟・上杉和也であることを明かしている。一方、結婚相手の田中の名前は「みなみ」。『タッチ』のヒロイン・浅倉南と同じ名前であることから、SNSでは「運命すぎる」「令和の和也とミナミだ」「現実でタッチが実現したみたい」といった声が続出。2人の名前の組み合わせに注目が集まっている。
◆亀梨和也＆田中みな実、結婚・妊娠発表
亀梨と田中は結婚を発表。また、田中が第1子を妊娠中であることも伝えた。田中と亀梨は、2023年12月31日に一部写真週刊誌にて熱愛が報じられており、その後2024年に共演したテレビ朝日系ドラマ『Destiny』の制作発表記者会見にて、2人揃って公の場に登場していた。（modelpress編集部）
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