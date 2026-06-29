県は徳島東工業高校跡地に新アリーナを建設予定で、年内にも基本計画を取りまとめる方針です。



お隣・香川には2025年、一足先に新アリーナが完成しています。



身近な成功例ともいえる、香川のアリーナを訪ねてきました。

県が構想する新アリーナは、徳島市大和町の徳島東工業高校跡地に建設予定です。



建設面積は、1万平方メートルから1万5000平方メートルほど。





メインアリーナの収容人数は5000人～1万人で、これとは別にサブアリーナも備えたいとしています。

そんな中、2025年2月、お隣・香川県高松市のJR高松駅ほど近くに、新アリーナ「あなぶきアリーナ香川」がオープンしました。



香川県民は…。

（香川県民は）

「（部活の）大会があった時に行ったら、すごく広くてキレイだなと思った」

「有名な方もよくコンサートで来ているので、嬉しいです」

「利便性が良いから、県外の人も行きやすい」

後藤田知事も視察に訪れたというこのアリーナを、蔵下泰豊館長に案内してもらいました。

（あなぶきアリーナ香川・蔵下泰豊 館長）

「こちらの建物は、ルーブル美術館の別館を手がけたSANAAという設計事務所が設計」

「一般的な公共施設とは一線を画した、非常にデザイン性の高い建物になっています」

「世界一美しいアリーナ」とデザイン性の高さが評価され、2025年にはユネスコ国際建築賞の最優秀賞を受賞しました。

（あなぶきアリーナ香川・蔵下泰豊 館長）

「こちらがメインアリーナになります」

「メインアリーナの広さなんですけど、縦が70メートル以上で横が50メートルほど、高さも床から天井まで27メートル」



メインアリーナは5024席の固定席に、可動席やスタッキングチェアを合わせると、最大で約1万人を収容できます。

（あなぶきアリーナ香川・蔵下泰豊 館長）

「臨場感がある席の配置になっているので、スポーツにしてもコンサートにしても、お客様からは距離感が良いという評価をもらっている」

（記者）

「音質は」



（あなぶきアリーナ香川・蔵下泰豊 館長）

「壁がない施設になっているので、ハウリングを起こさない」

「音が突き抜けていく感じ、アーティストの方も非常に歌いやすいと、お声ももらっている」

「お客様も、音のクオリティが高いというお声ももらっている」

このほか、約3000人を収容できるサブアリーナや武道館、さらには、トレーニングルームやカフェまで併設されています。

この「あなぶきアリーナ香川」のオープン以来、周辺の施設や商店街では利用者が約2割も増えているということです。



香川県の試算によりますと、経済波及効果は年間約310億円にも達する見通しです。

整備費は、備品なども含め約225億円、新ホールという課題を抱え、すでにアスティがある徳島で、果たしてどんなアリーナができるんでしょうか。