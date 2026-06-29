週明け２９日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３５４．８２ポイント（１．５７％）高の２３０２６．６８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４４．５０ポイント（１．９４％）高の７６０５．３４ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は３１５４億７８６０万香港ドル（約６兆５０８３億円）に縮小している（２６日は３４２１億８０万香港ドル）。

自律反発狙いの買いが先行する流れ。先週末のハンセン指数は心理的節目の２３０００ポイントを割り込み、２０２５年５月６日以来の安値水準に落ち込んでいた。値ごろ感が着目されている。医薬や半導体など、足もとで軟調だった成長株に見直し買いが入った。米イラン和平協議の警戒感や中国経済の先行き不安などで朝方は上値の重い場面がみられたものの、指数は中盤にかけて上げ幅を広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬関連の上げが目立つ。医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が６．９％高、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が６．８％高、バイオ医薬品企業の信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が６．５％高で引けた。中国の医療保険制度が拡充されるとの期待が高まっている。国家医療保障局は２９日、国家医療保険（公的保険）リストの予備審査に５５７品目が通過し、商業健康保険の革新的医薬品リストに５４品目が通過したと発表した。石薬集団については、非小細胞肺がん（ドライバー遺伝子変異陰性）を対象とした薬剤候補の臨床試験開始も材料視されている。

半導体セクターも急伸。兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が１４．６％高、愛芯元智半導体（６００／ＨＫ）が１３．５％高、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が１１．２％高、黒芝麻智能国際ＨＤ（２５３３／ＨＫ）が６．２％高で取引を終えた。

消費セクターも物色される。３Ｄプリンターの深セン市創想三維科技（３３８８／ＨＫ）が７．１％高、白物家電の海信家電集団（９２１／ＨＫ）が７．０％高、老舗調味料メーカーの海天調味食品（３２８８／ＨＫ）が６．２％高、組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が５．６％高、機能性飲料の東鵬飲料（集団）（９９８０／ＨＫ）が５．４％高、冷凍食品の安井食品集団（２６４８／ＨＫ）と日用雑貨チェーンの名創優品集団（９８９６／ＨＫ）がそろって４．８％高、養豚事業の牧原食品（２７１４／ＨＫ）が４．１％高と値を上げた。

本土マーケットも反発。主要指標の上海総合指数は、前営業日比１．１６％高の４０７３．９０ポイントで取引を終了した。医薬が高い。半導体、消費、金融、自動車、公益、エネルギーなども買われた。半面、空運は安い。不動産、軍需産業、通信も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）