【HG 1/144 ガン ダム ジェミナス01【再販】】 【HG 1/144 ガン ダム ジェミナス02【再販】】 【HG 1/144 ガン ダム グリープ【再販】】 【HG 1/144 ガン ダム エルオーブースター【再販】】 【HG 1/144 ガン ダム ジェミナス01用アサルトブースター＆高機動型ユニット 拡張セット【再販】】 【HG 1/144 ガン ダム ジェミナス02用 陸戦重装ユニット 拡張パーツ【再販】】 予約開始：6月29日11時 10月 発送予定

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムジェミナス01」などを10月に再販する。6月29日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定。

今回プレミアムバンダイにて「新機動戦記ガンダムW DUAL STORY G-UNIT」のHGガンプラを再販することを告知。対象商品は「HG 1/144 ガンダムジェミナス01」「HG 1/144 ガンダムジェミナス02」「HG 1/144 ガンダムグリープ」「HG 1/144 ガンダムエルオーブースター」「HG 1/144 ガンダムジェミナス01用アサルトブースター＆高機動型ユニット 拡張セット」「HG 1/144 ガンダムジェミナス02用 陸戦重装ユニット 拡張パーツ」の6製品がラインナップしている。

「HG 1/144 ガンダムジェミナス01」

「HG 1/144 ガンダムジェミナス02」

「HG 1/144 ガンダムグリープ」

「HG 1/144 ガンダムエルオーブースター」

「HG 1/144 ガンダムジェミナス01用アサルトブースター＆高機動型ユニット 拡張セット」

「HG 1/144 ガンダムジェミナス02用 陸戦重装ユニット 拡張パーツ」

価格：2,420円価格：2,420円価格：4,510円価格：4,180円価格：1,980円価格：2,530円

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装品です。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。