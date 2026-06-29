「ガンダムW DUAL STORY G-UNIT」より「HG ガンダムジェミナス01」などHGガンプラ6種がプレバンにて再販決定！6月29日11時より予約開始
【HG 1/144 ガンダムジェミナス01【再販】】 【HG 1/144 ガンダムジェミナス02【再販】】 【HG 1/144 ガンダムグリープ【再販】】 【HG 1/144 ガンダムエルオーブースター【再販】】 【HG 1/144 ガンダムジェミナス01用アサルトブースター＆高機動型ユニット 拡張セット【再販】】 【HG 1/144 ガンダムジェミナス02用 陸戦重装ユニット 拡張パーツ【再販】】 予約開始：6月29日11時 10月 発送予定
(C)創通・サンライズ
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムジェミナス01」などを10月に再販する。6月29日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定。
今回プレミアムバンダイにて「新機動戦記ガンダムW DUAL STORY G-UNIT」のHGガンプラを再販することを告知。対象商品は「HG 1/144 ガンダムジェミナス01」「HG 1/144 ガンダムジェミナス02」「HG 1/144 ガンダムグリープ」「HG 1/144 ガンダムエルオーブースター」「HG 1/144 ガンダムジェミナス01用アサルトブースター＆高機動型ユニット 拡張セット」「HG 1/144 ガンダムジェミナス02用 陸戦重装ユニット 拡張パーツ」の6製品がラインナップしている。
「HG 1/144 ガンダムジェミナス01」価格：2,420円
「HG 1/144 ガンダムジェミナス02」価格：2,420円
「HG 1/144 ガンダムグリープ」価格：4,510円
「HG 1/144 ガンダムエルオーブースター」価格：4,180円
「HG 1/144 ガンダムジェミナス01用アサルトブースター＆高機動型ユニット 拡張セット」価格：1,980円
「HG 1/144 ガンダムジェミナス02用 陸戦重装ユニット 拡張パーツ」価格：2,530円
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※写真の完成品は塗装品です。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。