新ステーションワゴン！

スバルは2026年6月4日、ステーションワゴン「レヴォーグ」の一部改良モデルを発表しました。今回の改良では、走りの質と日常での使い勝手の向上が図られていますが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

レヴォーグは、2014年に初代が登場。現行型は2020年に投入された2代目にあたります。

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ボディサイズは全長4755mm×全幅1795mm×全高1500mm、ホイールベース2670mmで、乗車定員は5名とし、取り回しの良さと使い勝手を両立したパッケージとしています。

エクステリアは、低く長いボンネットと伸びやかなルーフラインを基調に、立体的なグリルやエアインテーク、シャープなLEDライトを組み合わせた精悍なスタイリングが特徴です。

インテリアは先進的なデジタルコックピットを採用し、水平基調のインパネと中央ディスプレイに集約した操作系により、視認性と使い勝手を高めています。

パワートレインは1.8リッターガソリン直噴ターボ「DIT」エンジンを搭載し、リニアトロニックと常時全輪駆動のAWDを組み合わせています。

システム最高出力は130kW（177PS）を発揮し、WLTC燃費は最大13.8km／Lを実現。

安全面ではスバルの運転支援システム「アイサイト」を採用しています。

今回の改良では、レヴォーグが持つ高い走行性能に磨きをかけるとともに、コネクティッド機能が強化されました。

レヴォーグは走行モードを切り替える「SI-DRIVE」を備えており、今回の改良では全モードで加速レスポンスを向上。 特にSモードではアクセル操作に応じて特性を瞬時に切り替える新制御を採用しています。

コーナー立ち上がりではよりリニアな加速を得られ、穏やかな操作時にはIモード相当の特性へ移行するなど、状況に応じたスムーズな走りを実現しています。

コネクティッドサービス「MySubaru Connect」には新たにハザード点滅機能を追加し、駐車場などで車両位置を確認しやすくしました。

また、グレード構成に応じた内装の仕立てにも手が加えられ、「STI Sport EX」以外のグレードにブラックステッチを採用し。ステアリングやシフトブーツの仕立てを変更しています。

「STI Sport EX」ではフロアコンソールリッドをブラック化し、より引き締まった室内としています。

新たなレヴォーグの価格（消費税込）は363万円から468万6000円です。

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ユーザーからの反響について、都内の販売店スタッフは「装備の見直しに関する問い合わせが一定数ありますね。特に走りの制御が変わった点を気にされる方が多い印象です」と話します。

また、内装については「黒基調が『締まって見える』と好評です」との声が寄せられており、幅広いユーザーから関心を集めているようです。

なお、派生モデルの「レヴォーグ レイバック」も改良が行われています。