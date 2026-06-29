今回は、愛妻家の夫がまさかの不倫をしていた話を紹介します。

毎日幸せに暮らしていたけど…

「夫とは結婚して7年目を迎えますが、今でも仲良しです。夫は育児や家事もかなりしてくれる方ですし、子供たちもパパが大好きです。毎日、これ以上ないほど幸せに暮らしていました。

そんなある日、子供のおもちゃを探しに車の中に入ると、座席の下に紙袋に入った女性用のアクセサリーを見つけたんです。私はもうすぐ誕生日なので、『私への誕生日プレゼントだよね？』と思い、うれしくなりました。夫がサプライズで買ってくれたに違いないと思ったからです。

しかしその後、夫に『誕生日プレゼントを買おうと思うんだけど、何がいいかな？』と聞かれ、唖然としました。車にあったアクセサリーは私のために買ったのではないと分かったからです。それから間もなくして、このアクセサリーは夫の不倫相手のためのプレゼントだと知りました」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2025年1月）

▽ 絵にかいたような理想の夫が、まさか不倫なんかするとは思いませんよね。この女性も、さぞショックを受けたことでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。