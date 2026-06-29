床反力を利用して飛距離UPさせるフットワークとは【三觜喜一のKWレッスン】

床反力を使ってさらなるクラブの加速を実現する

フットワークで飛ばす

足の使い方については、シャフトをしならせる動きに対して、ジャンプの動きが入ると、よりクラブヘッドが加速します。これは床反力といわれる分野ですが、胸郭でリードして引き上げたクラブが再び胸郭で戻るときに、一瞬深く沈み込んでからジャンプすることによって、よりクラブが加速します。言わばクラブを加速するための、スクワットジャンプ的な使い方で、これを入れることでよりエネルギーが増すのですが、昔はこの動作はタブーと言われていました。特にパーシモン時代のツアープロたちを見ると、絶対に左ヒザを伸ばすなと教わったせいか、わざと左ヒザを逃がしながら打っている選手が多かったものです。時代が変わって、今ではしっかり伸ばす動作の選手が多く、それはクラブヘッドが及ぼす影響が強いからだと思われます。

パーシモンのヘッドは小さく、当時のシャフトの金属は柔らかかったので、いかにも球がつかまりそうな道具を、左ヒザを逃がすことで、つかまりすぎないようにしていました。ですから昔パーシモンを使っていた選手は、チーピンに悩むことが多いのです。ところがイマドキのクラブは、ヘッドが大きくてターンしにくくなっているので、しっかりと切り上げ動作を入れて、ヘッドを加速させるということがないと、クラブヘッドがなかなか戻ってきません。最近のプロは当たり前のようにその動きを入れてきますけど、昔は左ヒザを曲げたまま打っていたのです。クラブの構造によってスイングが変わってくるのはゴルフの特性といってよく、つねに最新の道具にマッチした打ち方にアップデートしておく必要があります。床反力を使ってジャンプする動作は、飛距離アップに間違いなく有効ですので、覚えておいて損はないでしょう。

【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一