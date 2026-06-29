92分に決勝点を挙げたエウスタキオ。鋭い一撃を突き刺した。（C）Getty Images

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　共催国のカナダが、16強進出を果たした。

　現地６月28日に北中米Ｗ杯のノックアウトステージが始まり、ラウンド32でカナダは南アフリカと対戦した。スコアレスで迎えた90＋２分にステファン・エウスタキオが決勝弾をマークし、１−０で競り勝った。

　試合後のフラッシュインタビューで、エウスタキオは「僕たちはこの勝利を手に入れるために、多大な努力を重ねてきた。この勝利をすべてのカナダ国民に届けたかった」と語る。

　拮抗したゲームで、貴重なゴールを挙げた。相手のクリアボールを拾い、迷いなく右足を振り抜く。鋭いシュートでネットを揺らした。　

「素晴らしいゴールだったと思うけど、僕がシュートを打った時、みんなが僕と一緒にシュートを打ってくれたように感じたんだ。みんなが少しずつ力を乗せてくれて、ゴールが決まった。だから本当に嬉しいよ」
 
　ラウンド16の相手は、オランダ対モロッコの勝者だ。29歳MFは「どうなるかは分からない。調子が良ければ、僕たちは何かを起こすことができる」と力をこめる。

「たぶん、クオリティはそこまでではないと思う。調子の悪い時もある。でも、信じ続けて、努力し続ければ、事態は僕たちの望む方向に向かうかもしれない」

　カナダはＷ杯に３度目の出場で、初めてグループステージを突破し、決勝トーナメントでも１つ駒を進めた。さらなる躍進が期待されている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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