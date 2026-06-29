「素晴らしいゴールだった」カナダを16強に導く千金弾。エウスタキオが実感「みんなが僕と一緒にシュートを打ってくれた」【Ｗ杯】
共催国のカナダが、16強進出を果たした。
現地６月28日に北中米Ｗ杯のノックアウトステージが始まり、ラウンド32でカナダは南アフリカと対戦した。スコアレスで迎えた90＋２分にステファン・エウスタキオが決勝弾をマークし、１−０で競り勝った。
試合後のフラッシュインタビューで、エウスタキオは「僕たちはこの勝利を手に入れるために、多大な努力を重ねてきた。この勝利をすべてのカナダ国民に届けたかった」と語る。
拮抗したゲームで、貴重なゴールを挙げた。相手のクリアボールを拾い、迷いなく右足を振り抜く。鋭いシュートでネットを揺らした。
「素晴らしいゴールだったと思うけど、僕がシュートを打った時、みんなが僕と一緒にシュートを打ってくれたように感じたんだ。みんなが少しずつ力を乗せてくれて、ゴールが決まった。だから本当に嬉しいよ」
ラウンド16の相手は、オランダ対モロッコの勝者だ。29歳MFは「どうなるかは分からない。調子が良ければ、僕たちは何かを起こすことができる」と力をこめる。
「たぶん、クオリティはそこまでではないと思う。調子の悪い時もある。でも、信じ続けて、努力し続ければ、事態は僕たちの望む方向に向かうかもしれない」
カナダはＷ杯に３度目の出場で、初めてグループステージを突破し、決勝トーナメントでも１つ駒を進めた。さらなる躍進が期待されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】右足一閃！ カナダのエウスタキオが千金弾！
現地６月28日に北中米Ｗ杯のノックアウトステージが始まり、ラウンド32でカナダは南アフリカと対戦した。スコアレスで迎えた90＋２分にステファン・エウスタキオが決勝弾をマークし、１−０で競り勝った。
試合後のフラッシュインタビューで、エウスタキオは「僕たちはこの勝利を手に入れるために、多大な努力を重ねてきた。この勝利をすべてのカナダ国民に届けたかった」と語る。
「素晴らしいゴールだったと思うけど、僕がシュートを打った時、みんなが僕と一緒にシュートを打ってくれたように感じたんだ。みんなが少しずつ力を乗せてくれて、ゴールが決まった。だから本当に嬉しいよ」
ラウンド16の相手は、オランダ対モロッコの勝者だ。29歳MFは「どうなるかは分からない。調子が良ければ、僕たちは何かを起こすことができる」と力をこめる。
「たぶん、クオリティはそこまでではないと思う。調子の悪い時もある。でも、信じ続けて、努力し続ければ、事態は僕たちの望む方向に向かうかもしれない」
カナダはＷ杯に３度目の出場で、初めてグループステージを突破し、決勝トーナメントでも１つ駒を進めた。さらなる躍進が期待されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】右足一閃！ カナダのエウスタキオが千金弾！