山田涼介が時を越えた謎に挑むヒューマンミステリー！ 新日曜ドラマ『一次元の挿し木』第1話場面写真＆あらすじ解禁

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山田涼介が主演を務める新ドラマ『一次元の挿し木』1話場面写真とあらすじが解禁された。

■200年前の人骨に秘められた謎の果てに待ち受けるものとは？

原作は2025年『このミステリーがすごい！』大賞・文庫グランプリ受賞の話題作『一次元の挿し木』。

ヒマラヤ山中で発掘された200年前の人骨が、失踪した義理の妹のDNA と完全に一致―関係者の不審な死、盗まれた人骨、消えた過去の記憶、そして明かされる妹の“正体”とは……二転三転する真実の果てに想像を絶する結末が待ち受けるヒューマンミステリーだ。

そしてドラマは7月5日22：30より読売テレビ・日本テレビ系全国ネットにて放送がスタート。山田涼介演じる主人公・七瀬悠や、ほか主要キャストの緊迫感ある場面写真と合わせて、1話のストーリーをぜひチェックしておこう。

また、悠と同じ研究室の特任研究員・糸原和幸役で、かが屋 賀屋壮也の出演も解禁。糸原が悠とどのように関わってくるのかにも注目だ。

■『一次元の挿し木』第1話あらすじ

遺伝子学を研究する大学院生の七瀬悠（山田涼介）は、４年前の豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽（堀田真由）の葬儀場の前にいた。義理の父で大手製薬会社・日江製薬の社長、七瀬京一（佐々木蔵之介）が執り行う紫陽の葬式を止めるべくやってきたのだ。

紫陽は４年前の豪雨の日に行方不明になった。しかし、悠はその後に紫陽の姿を目撃しており、彼女は生きている、と信じていた。

そんな折、悠は恩師の石見崎教授（正名僕蔵）から古人骨の DNA 鑑定を依頼された。それはインドのループクンド湖で発掘された200年前の人骨だった。地元の人たちの間では「ループクンド湖の骨を持ち去った人間はみんな呪われてしまう」という噂もあるというが、悠は引き受けることに。

ところが――悠が骨を解析すると、驚がくの結果が出た。鑑定されたDNAが、行方不明の義妹・紫陽のDNAと100%一致したのだ。

骨は確かに２００年前のものだった。ところが、DNAは紫陽と一致している。この不可解な謎に吐き気を覚えながらも、悠は真相を探るべく動き出す。そんな悠の前に現れた石見崎の姪・唯（白石聖）が思いもよらない事実を告げ…。

時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー、いざ開幕！

■ドラマ登場人物紹介

・七瀬悠（ななせ・はるか）… 山田涼介

遺伝子学を研究する大学院生。４年前の豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽が生きている、と信じている。人付き合いが得意ではなく、友人はいない。ある日、インド・ループクンド湖で発掘された２0０年前の人骨の DNA 鑑定を行うと、行方不明の義理の妹・紫陽とDNAが完全一致する、という不可解な謎に巻き込まれていく。

・石見崎唯（いしみざき・ゆい）… 白石聖

悠が所属する研究室の教授・石見崎明彦の姪。人付き合いが苦手な悠にも、物おじせず接する。やがて悠と行動を共にし、DNA一致の謎を追っていく。

・前原幹夫（まえはら・みきお）… 木戸大聖

大手製薬会社・日江製薬の社員。新薬開発や病院への営業活動を行う一方で、裏では情報工作などのグレーな仕事を取り仕切っている。七瀬京一の右腕として、数々の実績を上げてきた。

・黛良子（まゆずみ・りょうこ）… 土居志央梨

神沢署の刑事。巡査部長。地道に足を使って捜査を行う真面目な性格。

芯が強く、男社会の警察組織の中でも周囲に迎合することなく、自分のペースを貫いている。

・多田宗幸（ただ・むねゆき）… 和田正人

神沢署の刑事。警部補。後輩の黛とバディを組み、共に捜査にあたる。

くだけた感じもあるが、熱意を持って一つ一つの仕事を丁寧に積み重ねていく、実直な刑事。

・香島強（こうじま・つよし）… 笠原秀幸

中国の大手コングロマリット企業『新明阿』日本支部の社員。

企業買収などの情報収集を担当しており、日本の優良企業を本社に推薦し、買収や合併交渉にも立ち会う。徹底した成果主義の価値観を持つ。

・小野寺洋一（おのでら・よういち）… 猪塚健太

フリーの記者。かつては週刊誌『東邦ジャーナル』編集長・平間孝之の下で働いており、取材のノウハウを叩き込まれた。

現在は企業や芸能人のスキャンダルをネタに相手を揺さぶり、金を稼ぐ仕事をしている。

・七瀬楓（ななせ・かえで）… 小橋めぐみ

七瀬悠の母。７年前に他界。七瀬京一とは幼なじみで家族ぐるみの付き合いがあった。悠を妊娠中に夫とも死別。孤独の中で、悠を産み育てた。

・仙波友江（せんば・ともえ）… 藤井美菜

仙波佳代子の息子・潤平の妻。専業主婦。高圧的な態度を見せる佳代子に、ひそかに嫌悪感を抱いている。一方で、佳代子に強い恐怖心もあり、逆らうことができずにいる。

・新橋郁恵（しんばし・いくえ）… 田畑志真

七瀬悠と同じ研究室に所属する大学院生。

マイペースな性格で、周囲の空気に流されない。先輩である悠にも気兼ねなく接する。

・七瀬紫陽（ななせ・しはる）… 堀田真由

七瀬悠の義理の妹。京一と楓の再婚をきっかけに一緒に暮らし始めた。

優しく聡明な性格で、兄の悠と仲が良く共に映画を観て過ごす時間が好きだった。

４年前の豪雨の日に行方不明となった。

・春日陽子（かすが・ようこ）… 松下由樹

怪しい動きをする謎の女性。人当たりが良く、非常に優秀な人物。

・牛尾（うしお）… 吉原光夫

得体の知れない雰囲気をまとった男。感情を表に出さない謎の人物。

・石見崎明彦（いしみざき・あきひこ）… 正名僕蔵

神立大学で遺伝子分類学を専門とする教授。

七瀬悠が所属する研究室の教授であり、悠の義父・七瀬京一とは古くからの友人。

悠に、インド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨の DNA 鑑定を依頼する。

・平間孝之（ひらま・たかゆき）… 小手伸也

週刊誌『東邦ジャーナル』の編集長。信念を貫くジャーナリストとして知られ、数々の社会的スクープを手がけてきた。警察関係者や反社会的勢力など幅広い人脈を持ち 、後輩だった小野寺に取材のノウハウを叩き込んだ。

・仙波佳代子（せんば・かよこ）… 鈴木保奈美

世界的に著名な発生生物学者。幾つもの大学や研究機関で顧問を務めてきた権威。研究に対する信念が強いがゆえに、ときに高圧的な態度を見せることもある。その一方で、孫を溺愛する一面も。

・七瀬京一（ななせ・きょういち）… 佐々木蔵之介

悠の義父。大手製薬会社・日江製薬 の主幹研究員であり、代表取締役も務める。

冷静かつ合理的な性格。失踪した妹が今も生きていると信じ続ける悠を、案じている。

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系全国ネット『一次元の挿し木』

07/05より毎週日曜日22：30～23：25放送（全10話）