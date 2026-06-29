メジャー113年で「2人しかいない」山本由伸が敵地で抜群の安定感「またさらっと凄い…」とファン驚愕

圧巻のピッチングを続ける山本の評価は高るばかりだ(C)Getty Images

敵地で驚異的な数字を残している。

現地時間6月27日、ドジャースの山本由伸は、敵地でのパドレス戦に先発登板し、6回5安打2失点、4奪三振、2四球と好投。15−3の大勝に貢献し、8勝目（5敗）を挙げた。クオリティスタート（QS＝6回以上・自責点3以下）を達成するのは、今季12試合目だ。

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初回から2イニング連続三者凡退と上々の立ち上がりを見せ、4回まで得点圏に走者を進ませなかった山本。パドレスの5番ギャビン・シーツに対しては、5回先頭で同点ソロを浴び、6回2死一、二塁の場面でも適時打を許すが、堂々たる内容で相手に流れを渡さなかった。

とりわけ敵地での安定感が凄まじい。スポーツデータ会社『Stats Perform』が展開する「OptaSTATS」の公式Xによれば、自責点が公式記録となった1913年以降、敵地で12登板連続となるQSを達成し、同期間の被安打を46以下に抑えた先発投手は、「2人しかいない」という。