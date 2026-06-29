【ヒューストン（米テキサス州）２８日＝岡島 智哉】北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦「ブラジル―日本」（２９日、日本時間３０日午前２時）に向け、日本代表が冒頭１５分間を報道陣に公開する形で、当地で最終調整をスタートさせた。

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前日に米テネシー州ナッシュビルの拠点からヒューストン入りした日本代表。最多５度の優勝を誇り、８大会連続で８強以上の成績を残しているブラジルとの大一番に向け、戦術の最終確認とコンディション調整を行った。

相手はＣ組を２勝１分けの１位通過で勝ち上がった強国。日本とのＷ杯での対戦は０６年ドイツＷ杯の１次リーグ第３戦以来で、この時はブラジルが４―１で大勝している。

気温３４度の暑さの中で行われたトレーニング。スウェーデン戦で途中交代となったＤＦ板倉滉は全体練習に参加。左膝を痛めた第１戦オランダ戦以来の出場を目指すＭＦ久保建英は別メニュー調整となった。

◆ブラジル ２３大会連続２３回目。ＦＩＦＡランク６位。最高成績は優勝（５回）。初の外国人出身でイタリア出身のアンチェロッティ監督が２５年より指揮。チェルシー、Ｒマドリード、バイエルンなどを率いた名将が率いる。首都ブラジリア。人口は２億１２００万人。