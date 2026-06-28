TOY’S FACTORY/VIA所属アーティストの春茶が本日6月28日、メジャー1stシングル「私の恋 is over」リリース記念フリーライブを実施した。同公演では、FCライブ＜HARUTYA FC LIVE - ROOM -＞の初開催が発表となった。

メジャー1stシングル発売記念フリーライブは、LINE MUSIC再生キャンペーンの一環として行われたもの。「私の恋 is over」を視聴し、応募した方の中から、抽選で招待されたプレミアムライブだ。そのライブ終演後にサプライズ発表されたのが、公式ファンクラブ“tea bottle”会員限定イベントの開催となる。

自身初の初のファンクラブ会員限定ライブは9月12日、東京・下北沢ADRIFTにて開催される。ライブパフォーマンスに加え、トークイベントも予定しており、ファンクラブ会員限定ならではの近い距離感で楽しめるような内容になるとのこと。チケット1次先行受付は本日6月28日19:30より。以下に春茶のコメントをお届けしたい。

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こんにちは！

今回、初めてのファンクラブイベントを開催することになりました！

嬉しいお知らせです、いつもありがとうございます。

ファンクラブができて、ブログだったり限定配信だったりを更新していたのですが、密に応援してくださっているみなさんと何か楽しいこと、もっともっと一緒に出来ないかって考えていました。

このファンクラブ限定ライブではいつものライブとはまた少し違った温度感で、みなさんとお会いできるかと思っています

少し肌寒くなり始める9月、あたたかい音楽をいっぱい用意して会場で待っています

なにとぞ、、！

──春茶

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■FC会員限定ライブ＜HARUTYA FC LIVE - ROOM -＞

9月12日(土) 東京・下北沢ADRIFT

・1st：open16:00 / start16:30

・2nd：open18:30 / start19:00

受付期間：6月28日(日)19:30〜7月12日(日)23:59