6月下旬に3Aで実戦復帰、3戦連発と状態をアピール

【MLB】ドジャース 15ー3 パドレス（日本時間28日・サンディエゴ）

ドジャースに待望の知らせが届き、歓喜の声が上がっている。デーブ・ロバーツ監督は27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦前の会見で、故障離脱中のテオスカー・ヘルナンデス外野手が近日中に復帰することを明言した。現地の記者たちが指揮官の言葉を速報すると、「YEEEEES」などと喝采が起きている。

頼れる主砲が打線に戻ってくる。指揮官はT・ヘルナンデスの復帰時期について、月曜日にメジャーのチームへ合流させる考えを示した。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者や、MLB公式サイトのソニア・チェン記者らがこの朗報を一斉に速報した。

T・ヘルナンデスは5月下旬に左足の肉離れで負傷者リスト入りしていた。リハビリを経て6月23日（同24日）から傘下3Aで実戦復帰すると、復帰戦から3試合連続本塁打を放ち、OPS1.364をマークするなど持ち前の打棒を発揮している。ロバーツ監督も、彼が打順に加わることで長打力がプラスされ、打線全体のダイナミックさが大きく変わると期待を寄せている。

マイナーで結果を残して戻ってくる大砲の復帰報道に対し、SNS上のファンからは喜びのコメントが相次いだ。「グッドニュースだ」「ついに!」「良かった」「月曜! WoW 左翼をテオが守るのを待ちきれない」「YEEEEES」「やっとだ! 楽しみだなぁ」といった声が寄せられた。

ドジャースはこの日、パドレス相手に15-3で圧勝。不振のカイル・タッカー外野手が7号含む3安打4打点と復調をのぞかせた。山本由伸投手も6回2失点にまとめ、今季8勝目を手にしている。（Full-Count編集部）