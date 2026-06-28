魚肉ソーセージをすりおろすと…“肉みそ風”に大変身 概念が変わる新活用法＆簡単レシピを紹介
魚肉ソーセージをおろし器ですりおろすだけで、“肉みそ”のような食感になる新しい食べ方が提案されている。ほろほろとした食感になり、ほかの食材ともよくなじむのが特徴だ。
【写真】すりおろした魚肉ソーセージを“肉みそ風”に見立てた「担々麺風そうめん」
すりおろした魚肉ソーセージは細かいふりかけ状になり、粘りもあるため他の食材と絡めやすく、ポテトサラダなどの和え物やチャーハンなどの炒め物、スープ、パスタなど、幅広いメニューに活用できる。また、魚由来のたんぱく質やカルシウムが豊富なため、栄養面でもおすすめだ。
近年は猛暑や米価高騰の影響で、そうめんなどの麺類の需要が高まっている。魚肉ソーセージは麺類との相性も良く、細かくすりおろした魚肉ソーセージを肉みそ風に使った「担々麺風そうめん」のレシピを紹介する。
【魚肉ソーセージおろし担々そうめんの作り方】
■材料（1人分）
そうめん…2束（100ｇ）
魚肉ソーセージ…1本
ストレートそうめんつゆ…50ml
ごまだれ…50ml
ねぎ…適宜
ラー油…適量
氷…適量
■作り方
1.そうめんつゆ、ごまだれを混ぜる
2.魚肉ソーセージをすりおろし器ですりおろす
3.そうめんをゆで、冷水でしめて水気をきる
4.そうめんを器に盛り、1をかけて好みの濃さになるように氷で調整する
5.2とねぎをのせ、ラー油で仕上げる
【写真】すりおろした魚肉ソーセージを“肉みそ風”に見立てた「担々麺風そうめん」
すりおろした魚肉ソーセージは細かいふりかけ状になり、粘りもあるため他の食材と絡めやすく、ポテトサラダなどの和え物やチャーハンなどの炒め物、スープ、パスタなど、幅広いメニューに活用できる。また、魚由来のたんぱく質やカルシウムが豊富なため、栄養面でもおすすめだ。
【魚肉ソーセージおろし担々そうめんの作り方】
■材料（1人分）
そうめん…2束（100ｇ）
魚肉ソーセージ…1本
ストレートそうめんつゆ…50ml
ごまだれ…50ml
ねぎ…適宜
ラー油…適量
氷…適量
■作り方
1.そうめんつゆ、ごまだれを混ぜる
2.魚肉ソーセージをすりおろし器ですりおろす
3.そうめんをゆで、冷水でしめて水気をきる
4.そうめんを器に盛り、1をかけて好みの濃さになるように氷で調整する
5.2とねぎをのせ、ラー油で仕上げる