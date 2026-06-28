のん、映画鑑賞日の淡いイエロー私服コーデ披露「おしゃれをした日」
俳優・アーティストののんが25日、オフィシャルブログを更新。映画鑑賞の日の私服コーデ姿を披露し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、のんは「イエロー」と題してブログを更新。「映画を観に行くのでおしゃれをした日」と切り出し、「最近は淡い色にグッとくる」と淡いイエローを基調にした私服コーディネートを公開。
レースをあしらった淡いイエローのキャミソールを同系色のハイネックトップスに重ね、ひざ丈の淡いミントグリーンのスカートを合わせた柔らかな色合いの装いに、シルバーのチェーンバッグや華奢なアクセサリーを合わせ、街角でさまざまな表情を見せた。丸みのあるフレームのメガネ姿や風になびくヘアスタイルが印象的な全身カットも披露し、ナチュラルな雰囲気の中にも洗練されたファッションセンスが光る内容となっている。
さらに、「その後は、トウシューズデザインの靴を履いてバレエのレッスンに行きました」と明かし、トウシューズをモチーフにしたシューズの写真も公開。「まだバレエシューズしか 履いてないけど 本物のトウシューズを履けるようになりたいなー」とバレエへの思いをつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「綺麗、可愛い、カッコいい」「まるで西洋人形かと」「センス抜群」「凄く似合って、のんちゃんの魅力が一層引き立ってますね」「めちゃくちゃ可愛い…！！！」「気品もあって、淡い色の服も落ち着いた印象で安らぐ♪♪」「美と魅力のミストシャワー」「溢れ出す美しさと魅力で周囲を浄化しまくってる」「大人ちっく」「リムレスのめがねも似合ってるよ」「わー！なんて美しい、都会のビーナス」「自然で上品なセクシー…」「極上の 『美』を感じます…」「可愛くてとっても素敵」や「コメディエンヌ、アクション俳優からのめざせ！ミュージカルスター」「トウシューズを履いてる姿を見れるのを夢みています」などの声が寄せられている。
この日、のんは「イエロー」と題してブログを更新。「映画を観に行くのでおしゃれをした日」と切り出し、「最近は淡い色にグッとくる」と淡いイエローを基調にした私服コーディネートを公開。
レースをあしらった淡いイエローのキャミソールを同系色のハイネックトップスに重ね、ひざ丈の淡いミントグリーンのスカートを合わせた柔らかな色合いの装いに、シルバーのチェーンバッグや華奢なアクセサリーを合わせ、街角でさまざまな表情を見せた。丸みのあるフレームのメガネ姿や風になびくヘアスタイルが印象的な全身カットも披露し、ナチュラルな雰囲気の中にも洗練されたファッションセンスが光る内容となっている。
この投稿にファンから「綺麗、可愛い、カッコいい」「まるで西洋人形かと」「センス抜群」「凄く似合って、のんちゃんの魅力が一層引き立ってますね」「めちゃくちゃ可愛い…！！！」「気品もあって、淡い色の服も落ち着いた印象で安らぐ♪♪」「美と魅力のミストシャワー」「溢れ出す美しさと魅力で周囲を浄化しまくってる」「大人ちっく」「リムレスのめがねも似合ってるよ」「わー！なんて美しい、都会のビーナス」「自然で上品なセクシー…」「極上の 『美』を感じます…」「可愛くてとっても素敵」や「コメディエンヌ、アクション俳優からのめざせ！ミュージカルスター」「トウシューズを履いてる姿を見れるのを夢みています」などの声が寄せられている。