投稿はなんと10万件の“大バズり”

サッカー元日本代表の本田圭佑が自身の公式Xを更新。

現在開催中のFIFA北中米ワールドカップ（W杯）の試合中継に登場した際、自身の身に起きた“珍事”にセルフツッコミを入れ、反響を呼んでいる。

今大会のW杯において、独自の視点による鋭い解説やリポートで連日話題を呼んでいる本田。6月27日に更新したXでは「俺のサングラス、これどういう状態？」と綴り、テレビ中継の切り抜き画像を公開した。

画像は日本対スウェーデン戦のピッチサイドでの様子。ビシッと決めたスーツ姿で真剣な表情を浮かべる本田だが、よく見ると胸元のポケット付近からサングラスが極めて不自然な角度で飛び出し、今にも落ちそうな絶妙なバランスでぶら下がっている。本人も後から映像を見返して、思わず疑問符を浮かべてしまったようだ。

大舞台の熱戦の裏で起きていたまさかのシュールな光景に、ファンも即座に反応。コメント欄には「裏への飛び出しですね」「サングラスもイケイケどんどんしてますね！」「『サングラスが落ちそう！』ってハラハラして話半分入ってきませんでした」「こういう天然なところも含めて、やっぱり本田圭佑が大好きです」といったサッカー用語に掛けた秀逸なツッコミや、本田の愛すべきキャラクターを称賛する声が殺到している

投稿は10万件を超える「いいね」が寄せられる“大バズり”を記録。大一番のプレッシャーがかかる日本代表戦において、ピッチ外で起きた本田の“ほっこり”なハプニングは、多くのサポーターの緊張を和らげる最高のスパイスとなったようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）