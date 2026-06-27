お取り寄せスイーツのレビューを発信するYouTubeチャンネル「TOKORO食品tv」が、「【お取り寄せ】今っぽかわいいレモンケーキ３選！開封レビュー！センスいいって褒められちゃう｜DRESS・1904・FRANCAIS｜No.161」と題した動画を公開！

初夏に向けて魅力が増す「レモンケーキ」をテーマに、お取り寄せ可能な3店舗のスイーツを開封し、食べ比べを行っている。



動画では、「大人がもらって嬉しいもの、その中にときめきがあったらなお嬉しい」という基準で、パッケージの可愛らしさや味わいに個性がある3つのレモンケーキを厳選して紹介した。



最初に実食したのは、DRESS MITA MASAKI LABO.の「はちみつレモンケーキ」。表面のチョコレートのサクッとした食感に加え、レモンの果肉を噛みしめるジュワッとした感覚、そしてしっとりとしたケーキ生地のバランスを「最高に美味しい」と絶賛。無糖のアイスティーとの相性も抜群だと語った。



続いて紹介したパティスリー1904（ディズヌフソンキャトル）の「しまなみレモンケーキ」は、キャンディのような包装が特徴的。一口食べると「ふわふわエアリー」と表現し、味自体の強いインパクトよりも、口の中に自然に残るバターの風味やレモンの香りが楽しめる「シンプルな美味しさ」を高く評価した。



最後に登場したFRANCAIS（フランセ）の「レモンケーキ」は、全体がチョコレートでコーティングされた贅沢な一品。「そのまんまレモン」と語るように、口に入れた瞬間に酸味を感じるほどの本格的なレモンの風味が特徴で、「レモンが好きになる味」と分析している。



フルーツのお菓子が食べたくなる時期に向けて、自分へのご褒美やセンスの良い手土産を探している人にとって、三者三様の個性が際立つレモンケーキ選びの参考になる内容となっている。



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