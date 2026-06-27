「僕も感動した」南野拓実が５度目W杯出場の長友佑都に敬意「その背中を見て感じるものがあった」
「佑都くんが出たら、ベンチも含めてえぐいぐらい応援しますよ」
ワールドカップの期間中、長友佑都にそう声をかけたのは、今大会メンター役としてチームに帯同している南野拓実だった。
その言葉が長友の胸に深く刺さっていたことを伝えると、南野は穏やかな笑みを浮かべた。
「（スウェーデン戦に出てくれて）嬉しかったですよ。なんて言うんですかね。誰よりも、このチームを盛り上げて、どんな時もチームにパワーを与えてくれた選手なので」
その口調からは、偽りのない敬意が伝わってきた。
「いつも練習から背中で引っ張ってくれる。皆さんが見ているとおり、一番声を出して、一番アップから集中している人なんです。それで５回目のワールドカップの舞台に立つ。本当にレジェンドですよね。あの瞬間は僕も感動しましたし、僕だけじゃなくてチームメイトみんな、その背中を見て感じるものがあったんじゃないかなと思います」
長友はピッチに立った時間だけで評価できる選手ではない。誰よりも声を張り上げ、誰よりも仲間を鼓舞し、チームにエネルギーを注ぎ続ける。その姿を毎日間近で見ている南野だからこそ、その価値を誰よりも理解している。
外からは見えない貢献がある。数字には表れない存在価値がある。南野の言葉は、長友が今もなお日本代表に欠かせない理由を、何より雄弁に物語っていた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
ワールドカップの期間中、長友佑都にそう声をかけたのは、今大会メンター役としてチームに帯同している南野拓実だった。
その言葉が長友の胸に深く刺さっていたことを伝えると、南野は穏やかな笑みを浮かべた。
「（スウェーデン戦に出てくれて）嬉しかったですよ。なんて言うんですかね。誰よりも、このチームを盛り上げて、どんな時もチームにパワーを与えてくれた選手なので」
その口調からは、偽りのない敬意が伝わってきた。
長友はピッチに立った時間だけで評価できる選手ではない。誰よりも声を張り上げ、誰よりも仲間を鼓舞し、チームにエネルギーを注ぎ続ける。その姿を毎日間近で見ている南野だからこそ、その価値を誰よりも理解している。
外からは見えない貢献がある。数字には表れない存在価値がある。南野の言葉は、長友が今もなお日本代表に欠かせない理由を、何より雄弁に物語っていた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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