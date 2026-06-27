楽天グループは、「楽天ブックス」「Rakuten Music」「楽天Kobo電子書籍ストア」の利用データをもとにした「2026年上半期 エンタメランキングTOP5」を発表した。

「2026年上半期 エンタメランキング」の1位は「ONE PIECE」。楽天ブックスでは「ONE PIECE magazine 特集 ヒロインズ 021 カード付き同梱版」が1位、楽天Kobo電子書籍ストアでは「ONE PIECE モノクロ版」が2位となった。

2位は「キングダム」、3位は「Nintendo Switch 2」関連商品、4位は「2026年にTVアニメが放送された作品」、5位はガールズグループの「HANA」がランクインした。

楽天ブックスでは、Snow Man、Travis Japan、なにわ男子などの関連作品が上位に入った。また、今回初めて公開されたおもちゃ部門では、「おしゃべりぬいぐるみ スンスン」が1位となった。

楽天マガジンでは、「VERY」が1位、「Oggi」が2位となった。30代女性向けのファッション、ライフスタイル誌が上位を占めた一方、男性向け週刊誌も複数ランクインした。

Rakuten Musicでは、米津玄師の「IRIS OUT」が1位。HANAの「Blue Jeans」「ROSE」、M!LKの「好きすぎて滅！」などもトップ10に入った。

Rakuten TVでは、タイのBLドラマ「Duang With You」が1位となり、トップ10のうち7作品をタイBLドラマが占めた。

楽天は下半期のトレンド予測も公開した。楽天ブックスでは、フロッキー素材を使ったキャラクター商品「フロッキーマスコット」に注目する。楽天ブックスにおけるシール関連商品の販売数は前年同期比で約85倍、フロッキーマスコット関連商品の4月～5月の販売数は前年同期比で約3倍になったという。

楽天マガジンでは、固定費の見直しやポイント活用などを扱う「QOL向上節約術」関連の雑誌、Rakuten Musicでは4月にデビューした4人組グループ「モナキ」を下半期の注目コンテンツとして挙げている。