【スノウボールアース】第2期制作決定！ PVやお祝いイラストを公開
毎週金曜23：30、日本テレビ系フラアニにて放送中のTVアニメ『スノウボールアース』、第2期の制作が決定、PVや豪華お祝いイラストが公開された。
小学館『月刊！スピリッツ』にて2021年1月より連載中、そして4月1日発売の単行本最新第11集までの累計発行部数が80万部を突破している大人気マンガ作品『スノウボールアース』（辻次夕日郎・著）。
本日、日本テレビ系「フラアニ」にて TVアニメ最終回の放送を終えた本作。放送直後に新規映像とともに「第2期制作決定」が発表された。
あわせて、これまで本作を支えた監督をはじめとしたスタッフ、キャスト、そして原作者に加え、これまでのプロモーションやコラボレーション等でお世話になった方々から寄せられた、豪華なお祝いイラスト・コメントも一挙公開された。
第2期制作決定PVは最終回の本編終了後、放送中に初公開。映像では、早くも第2期の内容が垣間見える新規アニメーションカットがふんだんに使用されている。主人公・鉄男と相棒の巨大ロボット「ユキオ」が次に立ち向かう新たな試練、そして新キャラクターの登場など、新しい仲間との出会いも予感させる必見の映像に仕上がっている。スケールアップして続いていく、鉄男とユキオの物語の続きを、ぜひ映像でいち早く確認してほしい。
さらに第2期の制作決定を祝して、作品に縁のある豪華メンバーからお祝いイラストが到着。原作者の辻次夕日郎や、アニメをけん引してきた監督やスタッフ、声優陣はもちろん、尾丸ポルカや桃鈴ねねなど、これまでのコラボレーションでお世話になった方々からも、本作への愛が詰まった特別なお祝いイラストが寄せられた。
まだまだ続く鉄男とユキオの旅路を、どうぞお楽しみに。
第2期もさらに面白くなる『スノウボールアース』を、これからもお見逃しなく。
＞＞＞お祝いイラストをチェック！（写真4点）
（C）辻次夕日郎／小学館／「スノウボールアース」製作委員会
小学館『月刊！スピリッツ』にて2021年1月より連載中、そして4月1日発売の単行本最新第11集までの累計発行部数が80万部を突破している大人気マンガ作品『スノウボールアース』（辻次夕日郎・著）。
本日、日本テレビ系「フラアニ」にて TVアニメ最終回の放送を終えた本作。放送直後に新規映像とともに「第2期制作決定」が発表された。
第2期制作決定PVは最終回の本編終了後、放送中に初公開。映像では、早くも第2期の内容が垣間見える新規アニメーションカットがふんだんに使用されている。主人公・鉄男と相棒の巨大ロボット「ユキオ」が次に立ち向かう新たな試練、そして新キャラクターの登場など、新しい仲間との出会いも予感させる必見の映像に仕上がっている。スケールアップして続いていく、鉄男とユキオの物語の続きを、ぜひ映像でいち早く確認してほしい。
さらに第2期の制作決定を祝して、作品に縁のある豪華メンバーからお祝いイラストが到着。原作者の辻次夕日郎や、アニメをけん引してきた監督やスタッフ、声優陣はもちろん、尾丸ポルカや桃鈴ねねなど、これまでのコラボレーションでお世話になった方々からも、本作への愛が詰まった特別なお祝いイラストが寄せられた。
まだまだ続く鉄男とユキオの旅路を、どうぞお楽しみに。
第2期もさらに面白くなる『スノウボールアース』を、これからもお見逃しなく。
＞＞＞お祝いイラストをチェック！（写真4点）
（C）辻次夕日郎／小学館／「スノウボールアース」製作委員会
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