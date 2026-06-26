coldrainが、10月から全国10ヶ所を巡るワンマンツアーを開催することを発表した。

本ツアーのタイトルは＜OPTIMIZE = OPTDEMISE JAPAN TOUR 2026＞。その中には、昨年10月にリリースされたEP『OPTIMIZE』の名が含まれており、その先に続く新たな展開を予感させるものとなっている。

2025年開催の前回ツアーとは異なり、ステージとフロアの距離がより近くなっている会場が多く見受けられる。自身のスローガンとして「NO RULES, ONLY MORALS」を掲げるcoldrainが、この秋全国各地でどのような熱狂を生み出すのか注目が集まる。

チケットのオフィシャル最速先行受付は、本日6月26日18時よりスタート。

連日SNSではEP『OPTIMIZE』収録曲に関連した投稿も続いている中で発表された「OPTIMIZE = OPTDEMISE JAPAN TOUR 2026」。そのタイトルが意味するものとは何なのか。そして公開されたキービジュアルにはどのようなメッセージが込められているのか。それらが示すその先の物語にも期待が高まる。

＜OPTIMIZE = OPTDEMISE JAPAN TOUR 2026＞

・チケット情報

1階スタンディング ￥6,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

2階指定席 ￥7,300 (税込・入場時別途ドリンク代) *宮城・大阪・愛知公演のみ

※お一人様2枚まで

※6歳未満入場不可・6歳以上有料

※チケットは全て電子チケットとなります ・オフィシャル先行情報

オフィシャル先行 (ぴあ): 6/26(金) 18:00〜7/12 (日) 23:59

日本在住者向けURL : https://w.pia.jp/t/coldrain2026/

Non-Japanese residents : https://pia.jp/v/coldrain26en/ ・スケジュール

神奈川 10/6 (火) 川崎CLUB CITTA’

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ先: Live Nation H.I.P. 03-3475-9999 広島 10/10 (土) 広島BLUE LIVE

OPEN 17:00 / START 18:00

問い合わせ先: YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 福岡 10/17 (土) 福岡UNITED LAB

OPEN 17:00 / START 18:00

問い合わせ先: キョードー西日本 0570-09-2424 北海道 10/21 (水) 札幌PENNY LANE24

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ先: SMASH EAST 011-261-5569 北海道 10/22 (木) 札幌PENNY LANE24

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ先: SMASH EAST 011-261-5569 石川県 11/1 (日) 金沢EIGHT HALL

OPEN 16:00 / START 17:00

問い合わせ先: FOB金沢 076-232-2424 新潟県 11/3 (火・祝) 新潟LOTS

OPEN 16:00 / START 17:00

問い合わせ先: FOB新潟 025-229-5000 宮城県 11/29 (日) 仙台GIGS

OPEN 16:00 / START 17:00

問い合わせ先: GIPお問い合わせフォーム https://www.gip-web.co.jp 大阪府 12/1 (火) 難波Hatch

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ先: キョードーインフォメーション 0570-200-888 愛知県 12/2 (水) 名古屋PORT BASE

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ先: サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 東京都 12/9 (水) 豊洲PIT

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ先: Live Nation H.I.P. 03-3475-9999 主催：各地プロモーター

企画・制作：INrain / Live Nation H.I.P. / FAR EAST ENTERTAINMENT