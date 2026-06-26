coldrain、全国10ヶ所を巡るワンマンツアー開催決定
coldrainが、10月から全国10ヶ所を巡るワンマンツアーを開催することを発表した。
本ツアーのタイトルは＜OPTIMIZE = OPTDEMISE JAPAN TOUR 2026＞。その中には、昨年10月にリリースされたEP『OPTIMIZE』の名が含まれており、その先に続く新たな展開を予感させるものとなっている。
2025年開催の前回ツアーとは異なり、ステージとフロアの距離がより近くなっている会場が多く見受けられる。自身のスローガンとして「NO RULES, ONLY MORALS」を掲げるcoldrainが、この秋全国各地でどのような熱狂を生み出すのか注目が集まる。
チケットのオフィシャル最速先行受付は、本日6月26日18時よりスタート。
連日SNSではEP『OPTIMIZE』収録曲に関連した投稿も続いている中で発表された「OPTIMIZE = OPTDEMISE JAPAN TOUR 2026」。そのタイトルが意味するものとは何なのか。そして公開されたキービジュアルにはどのようなメッセージが込められているのか。それらが示すその先の物語にも期待が高まる。
＜OPTIMIZE = OPTDEMISE JAPAN TOUR 2026＞
・チケット情報
1階スタンディング ￥6,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
2階指定席 ￥7,300 (税込・入場時別途ドリンク代) *宮城・大阪・愛知公演のみ
※お一人様2枚まで
※6歳未満入場不可・6歳以上有料
※チケットは全て電子チケットとなります
・オフィシャル先行情報
オフィシャル先行 (ぴあ): 6/26(金) 18:00〜7/12 (日) 23:59
日本在住者向けURL : https://w.pia.jp/t/coldrain2026/
Non-Japanese residents : https://pia.jp/v/coldrain26en/
・スケジュール
神奈川 10/6 (火) 川崎CLUB CITTA’
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ先: Live Nation H.I.P. 03-3475-9999
広島 10/10 (土) 広島BLUE LIVE
OPEN 17:00 / START 18:00
問い合わせ先: YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571
福岡 10/17 (土) 福岡UNITED LAB
OPEN 17:00 / START 18:00
問い合わせ先: キョードー西日本 0570-09-2424
北海道 10/21 (水) 札幌PENNY LANE24
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ先: SMASH EAST 011-261-5569
北海道 10/22 (木) 札幌PENNY LANE24
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ先: SMASH EAST 011-261-5569
石川県 11/1 (日) 金沢EIGHT HALL
OPEN 16:00 / START 17:00
問い合わせ先: FOB金沢 076-232-2424
新潟県 11/3 (火・祝) 新潟LOTS
OPEN 16:00 / START 17:00
問い合わせ先: FOB新潟 025-229-5000
宮城県 11/29 (日) 仙台GIGS
OPEN 16:00 / START 17:00
問い合わせ先: GIPお問い合わせフォーム https://www.gip-web.co.jp
大阪府 12/1 (火) 難波Hatch
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ先: キョードーインフォメーション 0570-200-888
愛知県 12/2 (水) 名古屋PORT BASE
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ先: サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
東京都 12/9 (水) 豊洲PIT
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ先: Live Nation H.I.P. 03-3475-9999
主催：各地プロモーター
企画・制作：INrain / Live Nation H.I.P. / FAR EAST ENTERTAINMENT
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