年収500万円の会社員が5年で家賃年収1億円に。不動産投資で融資が通りやすくなる「2つの条件」

「会社員が不動産投資なんて、本当にできるのか」——そう感じる人は少なくないのではないでしょうか。数千万円単位の借り入れ、空室リスク、修繕費、金利上昇。株式投資や新NISAと比べても、不動産投資はどこか“お金持ちだけの世界”に見えてしまう。しかし、29歳から不動産投資を学び始め、30歳で最初の1棟アパートを購入したハオ@サラリーマン大家氏は、現在16棟157室を保有し、家賃年収は1億円規模に達しているといいます。もともとは会社員として働きながら始めた不動産投資が、人生の選択肢を大きく広げました。では、なぜ同氏は株式投資や投資信託ではなく、不動産投資を選んだのか。年収500万円の会社員が最初の1棟を買うには、どれくらいの自己資金が必要なのか。今回は、会社員が不動産投資を始める現実的な第一歩について聞きました。全5回の第1回。みんかぶプレミアム特集「サラリーマンの副収入術 」