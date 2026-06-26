大谷とラッシングのバッテリーで防御率4.82

【MLB】ドジャース 4ー3 ツインズ（日本時間25日・ミネソタ）

ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、ツインズ戦に先発し6回8奪三振5安打3失点（自責2）で8勝目を挙げた。しかし、ダルトン・ラッシング捕手とのバッテリー間のミスもあり、捕手との“相性”が話題となっている。

米専門誌「スポーツ・イラストレイテッド」のノア・カムラス記者は、大谷が今季ウィル・スミス捕手と組んだ際は10試合で防御率0.74を記録する一方、ラッシングとは3試合で防御率4.82と跳ね上がっている事実を指摘。「2人の息がまだ完全にはあっていない」と言及した。

１点リードの2回1死満塁のピンチでは、大谷が投じたメジャー自己最速タイ101.7マイル（約163.7キロ）をラッシングが後逸（記録は捕逸）。同点となり、バッテリー間の呼吸のズレを露呈した。大谷は3回から自ら配球を組み立て直して修正したものの、急造バッテリーの課題が浮き彫りとなった。

大谷とラッシングのバッテリーについてファンも敏感に反応。ネット上では「ラッシングは失礼な態度を取っている」「2度とオオタニに異を唱えるべきじゃない」と捕手への厳しい声が上がった。

その一方で、大谷が右手マメや膝に不安を抱えていたことから「マメの影響がかなりある」「ラッシングのせいだけではない」と擁護する意見も。日本のファンからは「いかにスミスが素晴らしかったかわかる」「昨年はロートベットという救世主がいた」と、かつての相棒たちを懐かしむ声も漏れていた。（Full-Count編集部）