FIFAがネパールサッカー協会（ANFA）に対し、無期限の資格停止処分を科した。



『SPORTbible』によれば、FIFAは6月24日付でANFAの加盟資格を停止すると発表。これによりネパール代表だけでなく、同国のすべてのクラブチームも国際大会への参加が認められなくなったという。



処分の理由についてFIFAは、同国サッカー協会の運営に対する第三者の介入があったためと説明している。ネパール国家スポーツ評議会がANFAに対して3カ月の活動停止処分を下したことが問題視されており、FIFAとアジアサッカー連盟（AFC）は事前に警告を発していたようだ。しかし状況は改善されず、FIFAは「第三者による干渉に関連するFIFA規約への重大な違反」があったとして厳しい措置を決断した。





FIFA は声明のなかで、「ANFAは FIFA 規約第13条で定められたすべての加盟権利を失う」と話している。さらに代表チームやクラブチームは国際大会への参加 資格 を失い、 FIFA およびAFCからの資金援助や育成プログラム、研修なども受けられなくなるという。なお、 FIFA は過去にも第三者介入を理由に パキスタン コンゴ 共和国、 インド ネシアなどへ同様の処分を下している。多くのケースでは FIFA の求める条件を満たした後に処分が解除されており、 ネパール にも復帰の道は残されているようだ。現在、国際サッカーから全面的な 資格 停止処分を受けている国は、 ウクライナ 侵攻を理由に FIFA とUEFAから制裁を受けている ロシア ネパール の2カ国となっている。今後の対応が注目される。