気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて「【台風7号・8号】26日は沖縄・奄美は大荒れ 西～東日本は27日にかけて大雨 1か月分以上の雨か｜台風情報 #台風 #台風7号 #台風8号」と題した動画を公開した。沖縄や奄美から西・東日本に接近中の台風7号および8号の最新進路や降水量予想を解説し、暴風や大雨への警戒を呼びかけている。



動画の前半では、台風7号の進路予想について解説。現在、宮古島付近を北北東へ進んでおり、26日にかけて奄美大島付近へ進む見込みで、沖縄地方や奄美地方では暴風への厳重な警戒が必要だとした。その後は温帯低気圧の性質を帯びながら速度を上げ、27日には西日本から東日本に接近。「上陸という可能性もあります」と指摘した。一方の台風8号は、台風7号よりも先に東日本へ接近すると説明。26日から27日にかけて北上して伊豆諸島付近を進むと予測し、モデルによっては陸上にかなり近づくため、雨の降り方が「激しくなってくるものと見られます」と注意を促した。



続いて雨雲の動きに触れ、台風周辺の湿った空気と前線の影響で広い範囲で大雨が降ると解説。27日18時までの48時間降水量は東海地方などで多くなり、多いところでは「300ミリ以上降る可能性があります」と説明した。また、西日本から東日本、南西諸島でも100ミリから200ミリ程度の雨が予想されており、台風の進路のズレによって雨量や降水エリアが大きく変わるポテンシャルがあるとしている。風や波についても、沖縄・奄美では猛烈な風と大しけとなり、27日には関東甲信や東海などの太平洋沿岸でも警報級の強風や大しけになる恐れがあると語った。



終盤で松浦氏は、沖縄・奄美では26日にかけて影響がピークに達して大荒れになると総括。西・東日本でも26日から大雨が続き、27日にかけて雨量が増えるとして、「すでに地盤が緩んでいるというところもありますので、特に土砂災害には厳重な警戒をしてください」と訴えかけた。



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