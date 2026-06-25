のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港、詳報を発表 オリジナルメニューやオリジナルグッズ販売【詳細】
石川県は25日、7月7日の開港を控える「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」に関する詳報を発表した。
【画像】センス抜群！『ポケモンジェット 赤・緑』絵柄デザイン
のと里山空港を「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」として、7月7日から2029年9月末までの期間限定でリニューアルオープンする。世界で初めてポケモンの名を冠した空港となる。
県と財団は、連携協定に基づき、被災した子どもたちを元気づける取り組みや、地域に活気を取り戻す観光支援の取り組みを進めている。
リニューアルされる空港のロゴは、元気をお届けする思いを込めて、明るく華やかなデザインを採用。モンスターボールやピカチュウをモチーフに、能登半島の地形や現地の皆様・旅行者の皆様の笑顔が盛り込まれている。
空港の特徴的な構造である2階吹き抜け部分には、空港の象徴となる大きなピカチュウと飛行機のバルーンが浮かび、周囲には無数のポケモンたちが気持ちよさそうに空を舞っている装飾が施されている。
今回新たに発表されたのは以下の通り。
【詳細】
●ポケモンマンホール『ポケふた』の設置
能登半島で７枚目となる『ポケふた』を、開港に合わせ７月７日に空港内に設置する。
●ポケモンウォッチングの実施
空港3階見学者デッキにある望遠鏡や双眼鏡、またはお手持ちのスマートフォンのカメラなどをのぞくと、遠くにひこうタイプのポケモンたちの姿を楽しむことができる。
●仮設飲食店街NOTOMORI
建物の外壁には、ポケモンたちがきのみを頬張る様子や、興味津々に近づく姿が描かれており、「NOTOMORI」の文字看板にはモンスターボールも隠されています。
●3階レストランでの空港オリジナルメニューの販売
空港3階レストラン「あんのん」では、ジャムやたまご、サイダーなど、能登の食材を使用した限定メニューを販売する。
※パンケーキとドリンクのセット注文でオリジナルランチョンマットに載せて提供する。
※パンケーキ：各1800円、ドリンク：各800円（いずれも税込）
※オリジナルメニューの提供は数量限定。詳細は店頭で要確認
※混雑状況により、入店できない場合、品切れになる場合もあり
●2階売店での空港オリジナルグッズの販売
空港2階売店「セレンディピティ」では、空港オリジナルアート「きぼうのそら」や空港ロゴがデザインされたオリジナルグッズを全15種販売する。
※多くのお客様にお買い上げいただきますよう、全ての商品において、購入数量を制限させていただきます。詳細は店頭にてご確認ください。
※混雑状況により、入店制限や購入までお時間がかかる場合がございます。
●ご来場にあたってのご案内
・オープン日の7月7日（火）の一般来場者向けの開館時間は、午前10時を予定。搭乗券を持った飛行機を利用する人は午前8時30分から入館できる。
・混雑時、航空機利用以外の一般来場者のみなさまは入場制限などを実施させていただく場合がございます。
このほか、ポケモン・ウィズ・ユー財団と連携した復興支援の取り組みについて、能登各地におけるポケモンスポットの整備 、ポケモンラッピングバスの運行 、ポケモンを活用した能登誘客ロゴマーク・キャッチフレーズの制作 、スタンプラリー・フォトキャンペーンの実施などについても発表している。
【画像】センス抜群！『ポケモンジェット 赤・緑』絵柄デザイン
のと里山空港を「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」として、7月7日から2029年9月末までの期間限定でリニューアルオープンする。世界で初めてポケモンの名を冠した空港となる。
県と財団は、連携協定に基づき、被災した子どもたちを元気づける取り組みや、地域に活気を取り戻す観光支援の取り組みを進めている。
空港の特徴的な構造である2階吹き抜け部分には、空港の象徴となる大きなピカチュウと飛行機のバルーンが浮かび、周囲には無数のポケモンたちが気持ちよさそうに空を舞っている装飾が施されている。
今回新たに発表されたのは以下の通り。
【詳細】
●ポケモンマンホール『ポケふた』の設置
能登半島で７枚目となる『ポケふた』を、開港に合わせ７月７日に空港内に設置する。
●ポケモンウォッチングの実施
空港3階見学者デッキにある望遠鏡や双眼鏡、またはお手持ちのスマートフォンのカメラなどをのぞくと、遠くにひこうタイプのポケモンたちの姿を楽しむことができる。
●仮設飲食店街NOTOMORI
建物の外壁には、ポケモンたちがきのみを頬張る様子や、興味津々に近づく姿が描かれており、「NOTOMORI」の文字看板にはモンスターボールも隠されています。
●3階レストランでの空港オリジナルメニューの販売
空港3階レストラン「あんのん」では、ジャムやたまご、サイダーなど、能登の食材を使用した限定メニューを販売する。
※パンケーキとドリンクのセット注文でオリジナルランチョンマットに載せて提供する。
※パンケーキ：各1800円、ドリンク：各800円（いずれも税込）
※オリジナルメニューの提供は数量限定。詳細は店頭で要確認
※混雑状況により、入店できない場合、品切れになる場合もあり
●2階売店での空港オリジナルグッズの販売
空港2階売店「セレンディピティ」では、空港オリジナルアート「きぼうのそら」や空港ロゴがデザインされたオリジナルグッズを全15種販売する。
※多くのお客様にお買い上げいただきますよう、全ての商品において、購入数量を制限させていただきます。詳細は店頭にてご確認ください。
※混雑状況により、入店制限や購入までお時間がかかる場合がございます。
●ご来場にあたってのご案内
・オープン日の7月7日（火）の一般来場者向けの開館時間は、午前10時を予定。搭乗券を持った飛行機を利用する人は午前8時30分から入館できる。
・混雑時、航空機利用以外の一般来場者のみなさまは入場制限などを実施させていただく場合がございます。
このほか、ポケモン・ウィズ・ユー財団と連携した復興支援の取り組みについて、能登各地におけるポケモンスポットの整備 、ポケモンラッピングバスの運行 、ポケモンを活用した能登誘客ロゴマーク・キャッチフレーズの制作 、スタンプラリー・フォトキャンペーンの実施などについても発表している。