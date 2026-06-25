夏アニメ『猫と竜』ABEMAで地上波１週間先行・WEB最速配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新作夏アニメ『猫と竜』を６月27日（土）から毎週土曜日夜９時30分より地上波１週間先行・WEB最速配信する。
『猫と竜』は、「小説家になろう」発、宝島社より書籍化、コミカライズ化されているアマラによるライトノベルを原作としたファンタジー作品で、猫に育てられた一匹の火吹き竜と魔法を操る猫たち、そして人間たちが織りなす心温まる物語。とある理由で人間を嫌っている火吹き竜と個性豊かな猫たち、人間たちの間に生まれる種族を超えた絆や優しい日常、そして時に切ないドラマが人気を博し、「小説家になろう」日間ランキングにて短編作品としては異例の１位を獲得したほか、シリーズ累計発行部数は140万部を突破。2026年７月より放送を開始するTVアニメには、猫竜役の子安武人をはじめ、井上喜久子、和泉風花、速水奨ら豪華声優陣が名を連ね、初のTVアニメ化にも注目が集まっている。
このたびABEMAにて、『猫と竜』の地上波１週間先行・WEB最速配信が決定。地上波放送に１週間先駆け、６月27日（土）から毎週土曜日夜９時30分より、WEB最速配信を開始。第１話は、６月27日（土）夜10時30分より、第２話以降は、７月4日(土)から毎週土曜日夜９時30分より「ABEMAアニメチャンネル」にて最新話を無料放送。また、放送１週間後の毎週土曜日夜９時（地上波放送同刻）より、地上波放送回の１週間無料配信を開始する。
(C)アマラ・宝島社／「猫と竜」製作委員会
『猫と竜』は、「小説家になろう」発、宝島社より書籍化、コミカライズ化されているアマラによるライトノベルを原作としたファンタジー作品で、猫に育てられた一匹の火吹き竜と魔法を操る猫たち、そして人間たちが織りなす心温まる物語。とある理由で人間を嫌っている火吹き竜と個性豊かな猫たち、人間たちの間に生まれる種族を超えた絆や優しい日常、そして時に切ないドラマが人気を博し、「小説家になろう」日間ランキングにて短編作品としては異例の１位を獲得したほか、シリーズ累計発行部数は140万部を突破。2026年７月より放送を開始するTVアニメには、猫竜役の子安武人をはじめ、井上喜久子、和泉風花、速水奨ら豪華声優陣が名を連ね、初のTVアニメ化にも注目が集まっている。
(C)アマラ・宝島社／「猫と竜」製作委員会