知らないと損をする！ANA「トクたびマイル」再開と劇的に変わった新ルールを徹底解説

陸マイラーのまる氏が、YouTubeチャンネル「マイルで節約旅行【2児の母・会社員マイラー まる】」にて動画「トクたびマイル大変更！新ルール vs 旧ルール｜2026年7月開始」を公開した。長らく休止していたANAの特典航空券サービス「今週のトクたびマイル」が、2026年7月7日より再開されることを受け、大幅に刷新された新ルールの詳細を解説している。



「トクたびマイル」とは、毎週発表される対象路線に限り、通常よりも少ないマイル数で国内線の特典航空券を利用できる制度である。旧ルールでは、火曜日に路線が発表され、翌々日の木曜日には搭乗期間が始まるという極めて直前型のスケジュールだった。そのため、利用者はホテルの確保や有給休暇の調整が困難という課題を抱えていた。



まる氏は、今回の再開に伴う最大の変更点として「搭乗期間の後ろ倒し」を挙げている。新ルールでも火曜日の12時に対象路線が発表され、水曜日の0時に予約が開始される点は共通している。しかし、実際の搭乗期間は「翌週の水曜日から翌々週の火曜日まで」へと変更された。まる氏はこの変更について、「ホテルの予約をする時間ができたり、有休の申請ができたり」と述べ、事前の計画が格段に立てやすくなると高く評価した。



加えて、システム刷新による在庫管理方法の改善にも期待を寄せている。旧ルール下では、発表直後に検索しても人気路線の土日便はすでに満席であるケースが散見されたが、新システムによって予約の取りやすさが緩和される可能性があると指摘した。一方で、実際の予約操作においては、画面の最終確認で「通常マイル利用」を選択してしまうミスに気をつけるよう強く呼びかけている。



大幅なスケジュール変更により、利便性が飛躍的に向上した「トクたびマイル」。新たなルールを正しく理解し活用することは、マイルを使った賢い旅を実現する上で欠かせない要素となるだろう。