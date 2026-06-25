シンガー・ソングライター宇多田ヒカル（43）が25日、Xを更新。ザ・クロマニヨンズの甲本ヒロト（63）との対談動画を公開し、感情を爆発させた。

宇多田は甲本をゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」のミュージックビデオを24日0時にYouTubeでプレミア公開。さらに今回、宇多田のスタッフ投稿「Hiroto Kohmoto×Hikaru Utada Special Dialogue Premiere on YouTube at 21:00 JST on June 24th.」を引用。甲本とのプレミア対談を受け「ひゃー」と3文字だけつづり、感情を爆発させた。

宇多田のスタッフが公開した動画は短縮版で約28秒。甲本は「歌ってみた時、楽しかったんだよ。それがずっと思い出にあって」「今回、宇多田さんの歌を一緒に歌えるとどんな気持ちがするだろうと…興味があったよ」などと語っている。

このポストに対し「とても楽しく聴かせていただきました もっともっと二人の対談を聞いていたかった」「初めて聴いたときに、僕の頭に稲妻を落としてくれた2人」「大満足の対談！ 深い内容！」などと書き込まれていた。