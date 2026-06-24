サンミュージック所属の36歳女性芸人、結婚＆離婚を“同時”に報告「これといって活動に差し障りはありませんが…」
サンミュージック所属のお笑いコンビ・すてきなひとときのろぱ仔（36）が24日までに結婚と離婚を同時に発表した。
【写真】2枚の写真に込められた意味…異例の同時報告を行ったろぱ仔
ろぱ仔は自身のSNSに左手の薬指に指輪が光る写真をカラー、モノクロで公開。「【ご報告】去年の7月に結婚しました」と書き出すと、続けて「【ご報告 その2】今年の4月に離婚しました」と伝えた。また「くぅ〜！！！人生っておもしれ〜！！！これといって活動に差し障りはありませんがバツイチぱこちゃんをよろしくね」とファンに呼びかけた。
異例ともいえる報告にファンからは「色々とお察しいたします…」「アグレッシブ」「かける言葉を知らねぇ」との反響が寄せられている。
ろぱ仔は1989年7月17日生まれ、愛知県出身。2016年に岩佐とコンビを結成した。旧コンビ名は下町ミュンスター。
【写真】2枚の写真に込められた意味…異例の同時報告を行ったろぱ仔
ろぱ仔は自身のSNSに左手の薬指に指輪が光る写真をカラー、モノクロで公開。「【ご報告】去年の7月に結婚しました」と書き出すと、続けて「【ご報告 その2】今年の4月に離婚しました」と伝えた。また「くぅ〜！！！人生っておもしれ〜！！！これといって活動に差し障りはありませんがバツイチぱこちゃんをよろしくね」とファンに呼びかけた。
異例ともいえる報告にファンからは「色々とお察しいたします…」「アグレッシブ」「かける言葉を知らねぇ」との反響が寄せられている。
ろぱ仔は1989年7月17日生まれ、愛知県出身。2016年に岩佐とコンビを結成した。旧コンビ名は下町ミュンスター。