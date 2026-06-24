全国に約200店舗を展開する人気ラーメン店「天下一品」の看板メニュー・こってりラーメン。今SNS上ではそんなこってりラーメンの食べ方についての議論が大きな注目を集めている。



【動画】これぞ「天下一品に来た！」って感じ？

きっかけになったのは、いがっぺ茨城さん（@postrogics）による「嫁が天下一品に一緒に行きたがらない理由は、僕がこの食べ方をするかららしい。これやりたくて行ってるようなもんなんだが…。みんな、やらないか？」という問いかけ。



こってりラーメンの麺を食べた後、残ったスープにライスを投入するといういがっぺ茨城さん。「スープごはん食べるまでが天一」といい、鶏がらのきいた粘度高めのスープとライスの相性はバッチリに違いないが、たしかにビジュアル的には今一つイケてないかもしれない…。



SNSユーザーたちから



「完全同意です。ここまでやって初めて天一喰ったと言えると思います」



「誰にも迷惑かかってないんだから、食いたいように食えばいいじゃん」



「公式が認めてると言っても見る人によっては下品に見える食べ方だと思います。スープをレンゲですくってライスにかけて食べる食べ方なら良いと思います。味的には同じで見た目的にはだいぶ良いかと」



など賛否両論寄せられる今回の投稿について、いがっぺ茨城さんに話を聞いた。



ーーこの食べ方の魅力をお聞かせください。



いがっぺ茨城：天下一品のこってりスープは鶏の旨みが凝縮しているため、米を入れることで米がスープを吸い、まるで鶏リゾットのようなおいしさになります。またテーブルにある辛味調味料とタレを入れることで更なる味変も楽しめます。



スープを全て消費できるので、スープを捨てる際の油やニオイなどの問題を削減でき、お店側にとってもいいのでは…と思っています。



ーー奥さまはなぜこの食べ方が嫌いなのでしょうか？



いがっぺ茨城：「見た目が汚い」、「一緒にいて恥ずかしい食べ方」だと言われます。



スープを飲み干すのは体に良くないし、もし子どもが真似すると教育的によくないとも…。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



いがっぺ茨城：「家でやれ」「貧乏な人みたい」「一緒にいてこれやられたらぶん殴る」「奥さんの気持ちを考えてない」「他人のフリしたい」などの否定的リプも多かった一方、「公式が認めてる」「むしろ推奨している」「僕も毎回やる」「これやるために行くんだろ」といった好意的な声もありました。



◇ ◇



読者のみなさんはいがっぺ茨城さんのこってりラーメンの食べ方について、どう感じるだろうか？



なおいがっぺ茨城さんは日々、茨城県の魅力をSNSで発信。数々の“バズ”も記録しているので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）