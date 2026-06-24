巨人７−３広島（セ・リーグ＝２３日）――巨人は三回、浦田の犠飛などで２点を先取。

五回に松本の適時打、七回に泉口の３点二塁打などで４点を加えた。戸郷は４連勝。広島は無駄な四球が失点に絡んだ。

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「なんとか打破しなきゃいけない」。決して本調子ではなかった巨人の戸郷が七回途中３失点と粘投できたのは、胸に誓っていた決意と無関係ではないだろう。「鬼門」とされるマツダスタジアムでの今季初登板で、負のイメージをぬぐい去る投球を見せた。

細かな制球を欠いたものの、速球とフォークを効果的に交えた。六回まで３安打、押し出し四球の１失点のみでしのぎ、試合を作る。６点リードの七回、満塁のピンチで降板し、救援が打たれて計３失点となったが、今季４勝目。「悔いは残った」と反省しつつも昨季、１０失点ＫＯを含む０勝３敗、防御率９・３１と苦戦したマウンドで奮闘した。

復活への手応えを徐々に深めつつある。きっかけは５月中旬。理想のフォームを試行錯誤して探す中で、データ班から重心の高い、やや腰高の投げ方で好球を投げ込む映像を示された。

戸郷の場合、一般的なフォームを模索するよりも、重心を上げた方が力強い球が投げられるのでは――。そんな助言を受け、右腕の角度、両脚の使い方など、多岐にわたる微修正に腐心していた戸郷は「『あっ、確かにな』と思った。言葉にすると立ち投げ、手投げに見えるフォームが、僕にとって正解。そこから感覚が戻ってきた」。５月１９日に初勝利を挙げると、以降は「これならいける」と感じる球が増えてきた。

「鬼門と言われる場所で勝ちがついたのは大きい。悔いの残る昨季を一つ払拭（ふっしょく）できた」と戸郷。完全復活への道のりは、まだ途上。それでも、さらに波に乗るきっかけにしたい１２０球だった。（佐野司）