【W杯2026】本田圭佑「日本中の経営者の皆さん」に“お願い” 賛同の声相次ぐ
サッカー元日本代表MFの本田圭佑が23日、自身のXを更新。「日本中の経営者の皆さん」への“お願い”をつづった。
【写真】本田圭佑、チュニジア戦での“オフショット”3枚
NHKサッカーが「サッカー FIFAワールドカップ2026＼ケイスケホンダ カムバック／次の日本戦は【NHK総合】で放送!!本田圭佑さん・柿谷曜一朗さん・林陵平さん 第1戦と同じ現地解説陣でお届け 26(金) [総合] 午前7:30〜 あさ8時キックオフ！」と投稿。
本田は、これを引用する形で「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」と呼びかけた。「本田さんが日本の経営者を変えてほしい」「学校関係のみなさんもお願いします」などといった感想が寄せられている。
【写真】本田圭佑、チュニジア戦での“オフショット”3枚
NHKサッカーが「サッカー FIFAワールドカップ2026＼ケイスケホンダ カムバック／次の日本戦は【NHK総合】で放送!!本田圭佑さん・柿谷曜一朗さん・林陵平さん 第1戦と同じ現地解説陣でお届け 26(金) [総合] 午前7:30〜 あさ8時キックオフ！」と投稿。
本田は、これを引用する形で「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」と呼びかけた。「本田さんが日本の経営者を変えてほしい」「学校関係のみなさんもお願いします」などといった感想が寄せられている。