【サッカーW杯順位表】アルゼンチン、フランス、ノルウェーが2連勝でグループステージ突破決定！ 世界最高峰のストライカー3人がそれぞれ2Gと絶好調
◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)
FIFAワールドカップ2026は大会12日目、グループステージI組とJ組の第2節が行われ、アルゼンチンのリオネル・メッシ選手、フランスのキリアン・エムバペ選手、ノルウェーのアーリング・ハーランド選手と、世界最高峰のストライカーたちが複数得点を決める活躍を見せ、チームに勝利をもたらしました。
J組のアルゼンチンはオーストリアと対戦し2-0で快勝。メッシ選手が前戦のハットトリックに続いて2ゴールを記録し、W杯通算18点目で歴代単独1位となりました。そのメッシ選手の活躍もあり、終始試合を優位に進め、2連勝。勝ち点6で首位に立ち、最終戦を待たずにグループステージ突破を決めました。オーストリアは勝ち点3のまま、得失点差で2位につけています。
もう一試合は、第1節でともに黒星のヨルダンとアルジェリアが激突。ヨルダンは先制しつつも後半に2失点し敗戦。2敗目を喫しグループステージ敗退が決定しました。
I組では2位フランスが前半14分にエムバペ選手のゴールで先制すると、後半9分にも相手のミスを見逃さず2得点目。その後も1点を追加し、イラクを相手に3-0と圧倒しました。一方、首位ノルウェーはセネガルとの接戦に。ハーランド選手の2ゴールなどで3得点を奪うものの、後半に2失点。勝ち点6としましたが、得失点差で2位に後退しています。フランスとノルウェーはどちらも2連勝で決勝トーナメント進出決定。次節が直接対決となり、突破順位が確定します。
▽23日結果 ※日本時間
【I組】
フランス 3-0 イラク
ノルウェー 3-2 セネガル
【J組】
アルゼンチン 2-0 オーストリア
アルジェリア 2-1 ヨルダン
15日 第1戦 △2-2 オランダ
21日 第2戦 ○4-0 チュニジア
26日 第3戦 vsスウェーデン