◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は大会12日目、グループステージI組とJ組の第2節が行われ、アルゼンチンのリオネル・メッシ選手、フランスのキリアン・エムバペ選手、ノルウェーのアーリング・ハーランド選手と、世界最高峰のストライカーたちが複数得点を決める活躍を見せ、チームに勝利をもたらしました。

J組のアルゼンチンはオーストリアと対戦し2-0で快勝。メッシ選手が前戦のハットトリックに続いて2ゴールを記録し、W杯通算18点目で歴代単独1位となりました。そのメッシ選手の活躍もあり、終始試合を優位に進め、2連勝。勝ち点6で首位に立ち、最終戦を待たずにグループステージ突破を決めました。オーストリアは勝ち点3のまま、得失点差で2位につけています。

もう一試合は、第1節でともに黒星のヨルダンとアルジェリアが激突。ヨルダンは先制しつつも後半に2失点し敗戦。2敗目を喫しグループステージ敗退が決定しました。

I組では2位フランスが前半14分にエムバペ選手のゴールで先制すると、後半9分にも相手のミスを見逃さず2得点目。その後も1点を追加し、イラクを相手に3-0と圧倒しました。一方、首位ノルウェーはセネガルとの接戦に。ハーランド選手の2ゴールなどで3得点を奪うものの、後半に2失点。勝ち点6としましたが、得失点差で2位に後退しています。フランスとノルウェーはどちらも2連勝で決勝トーナメント進出決定。次節が直接対決となり、突破順位が確定します。

▽23日結果 ※日本時間

【I組】

フランス 3-0 イラク

ノルウェー 3-2 セネガル

【J組】

アルゼンチン 2-0 オーストリア

アルジェリア 2-1 ヨルダン

▽F組 日本のグループステージ日程15日 第1戦 △2-2 オランダ21日 第2戦 ○4-0 チュニジア26日 第3戦 vsスウェーデン