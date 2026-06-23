あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第215回】宝塚はメイショウタバルの強さが印象に残りました。同時にクロワデュノールがなぜ差しきれなかったかも気になりました。

2026年も前半戦を終えましたが、印象に残った馬や、記憶に残ったレースを教えてください。秋のG1に向けて注目すべき馬も教えてください





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今週はしらさぎステークスと府中牝馬ステークス。どちらも荒れましたね。しらさぎステークスは推奨馬エルトンバローズとエコロアルバが馬券に絡んだものの、本命馬は大敗。府中牝馬ステークスは対抗のセキトバイーストが勝ったものの、本命の12番人気ホールネスが6着。直前いい感じで「取れたか？」と一瞬思ったのだけど、イマイチ伸びず。3番手評価の10番人気マカナも4着。惜しくても一銭にもならないです。3連単100万馬券になりましたね。



では質問へ！

こういう振り返りはいいですね。昔は歴史が苦手で、「俺は過去は振り返らない！」とダサいことを言ってました。「歴史を学んだところで将来何の役に立つんだ？」と先日うちの息子も言ってました。僕らは過去があって現在を生きています。車、電車、飛行機に乗れるのも先人達のおかげです。テレビ、エアコン、パソコン、スマホも、アパート、マンション、一戸建てに住めるのも。

こうして競馬が出来るのも、全ては過去に生きた人達のおかげです。感謝とともに歴史を学ぶことはとても意味のあることです。そして未来へと繋がっていく。なんて素晴らしいことなんでしょう。

2026年、春の競馬を振り返っていきましょう！

今年は幸先のいいスタートでした。中山金杯でカラマティアノスを本命にしてスマッシュヒット。そして最初のG1フェブラリーステークスでコスタノヴァが連覇。何と言っても今年のクラッシックは熱かった。ロブチェンが圧倒的強さで皐月賞、ダービーを制覇。お父さんが菊花賞馬で天皇賞春も制したワールドプレミア。今年3冠馬が見れる可能性は高いんじゃないかな？

そして宝塚記念ではクロワデュノールの春3冠を阻止してメイショウタバルが連覇！ 武豊騎手は安田記念を8番人気シックスペンスで制し、2週連続G1勝利となりました。宝塚記念はレース直前に大雨が降り、良から重馬場へ。そして、レースが終わった直後に雨が止みます。こんなことってあるんですね。

毎日杯を重馬場で脅威的なタイムで制覇したメイショウタバル。昨年の宝塚記念も稍重での勝利。僕は重馬場になった時に、メイショウタバルが勝つんだろうなと思っていました。クロワデュノールの仕掛けのタイミングは置いといて、良馬場ならクロワが勝っていたと思っています。そうであってほしい。じゃないとあの雨の意味がない。あれは確実に奇跡の雨だったと思います。



今週のギャンブル格言【歴史が僕らを作っている。】





そしてそして、何と言っても1番の目玉はオークスでしょう。今村聖奈騎手が初G1制覇。しかも東京競馬場を勝ったことない騎手がG1で勝利。女性騎手での初のクラッシック勝利。ダートから芝に転向して圧倒的強さで3連勝。騎乗も完璧だったなあ。

ジョッキーカメラが残していた今村聖奈騎手のセリフで泣いた人は多かったんじゃないかな？ 実際僕も泣いてしまいました。おまけに「重力ピエロ」の作者、伊坂幸太郎さんの誕生日が次の日という奇跡も重なりましたから、ジュウリョクピエロの秋も楽しみです。

こうして振り返ってみても、競馬にはドラマがあり、偶然では片付けられない奇跡があります。きっと下半期もドラマが待っていることでしょう。ちなみに僕の注目馬はダービーに出れなかったベレシート。早く復帰してロブチェンとの戦いが見たい。だって、ロブチェンに唯一勝ち越してる馬だもの。

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じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。公式YouTube【@jaitube-bigtake】

【画像】じゃいの今週のギャンブル格言

構成・撮影／キンマサタカ