『24時間テレビ』内村光良、会見でサプライズ発表「宿題です！」 SixTONESら戸惑い
お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良が22日、都内で行われた日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（8月29日・30日）の制作発表会見に登壇。当日に行う企画をサプライズ発表した。
【集合ショット】SixTONES＆芳根京子らが会見に登場！
1978年から続く同番組の今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。会見には、総合司会の内村、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー、チャリティーパートナーのSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーの星野真里が出席した。
会見では内村が、総合司会とチャリティーパートナー全員が参加する企画「大合奏パフォーマンス」の実施をサプライズ発表。『24時間テレビ』の中で大合奏パフォーマンスを披露する。なお、担当する楽器や演奏する曲は、後日発表される。
内村は「ひとつにならないとだめだ！皆さん、何かしら楽器に挑戦していただきたいと思います。それで走る星野さんを応援しよう！」と呼びかけた。
完全サプライズでの発表だったそうで、SixTONES・田中樹は「これ本当なんですか」と困惑。内村が「弾いたことのない、叩いたことのない楽器を！宿題です！宿題あった方が良いじゃないですか！水卜ちゃんも！」と声がけをすると、SixTONES・松村北斗は「我々全員やったことない楽器がないので、無理かもしれないですね。不参加になるかもしれないです」と冗談で場を和ませた。なお、内村は「不参加はねぇって！」と“叱責”していた。
【集合ショット】SixTONES＆芳根京子らが会見に登場！
1978年から続く同番組の今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。会見には、総合司会の内村、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー、チャリティーパートナーのSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーの星野真里が出席した。
内村は「ひとつにならないとだめだ！皆さん、何かしら楽器に挑戦していただきたいと思います。それで走る星野さんを応援しよう！」と呼びかけた。
完全サプライズでの発表だったそうで、SixTONES・田中樹は「これ本当なんですか」と困惑。内村が「弾いたことのない、叩いたことのない楽器を！宿題です！宿題あった方が良いじゃないですか！水卜ちゃんも！」と声がけをすると、SixTONES・松村北斗は「我々全員やったことない楽器がないので、無理かもしれないですね。不参加になるかもしれないです」と冗談で場を和ませた。なお、内村は「不参加はねぇって！」と“叱責”していた。