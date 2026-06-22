この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「なかべぇ」が「【カルディ】夏の新商品☀️驚きの「何これ！」商品多数✨行く前に絶対にみて！お菓子|スイーツ｜麺料理|おつまみ|晩酌｜じゃばらきゅうり」を公開した。動画では、カルディコーヒーファームで販売されている夏向けの限定商品や新商品を多数ピックアップし、実食レビューやアレンジ調理の様子を紹介している。



動画内では、ご飯ものから麺類、おつまみ、スイーツまで幅広いジャンルの商品が登場する。「混ぜるだけ ナシゴレン」や「炊き込みチキンライスの素」といった手軽な調理キットでは、規定通りの分量で作った際の食感や味わいについて「思ってたのと違う」と率直な感想を述べている。



注目アイテムの一つである「ぺろっこうどん」は、非常に太い平打ち麺が特徴。2倍に希釈した「ごまみめんつゆ」につけて実食すると、「1本ですごい食べ応え」と絶賛し、「ゴマの風味がしっかりで美味しい」と満足げな様子を見せた。また、韓国の夏の定番「コングクス」の素も紹介し、どろどろとした濃厚なスープにそうめんを絡めて食べる独特の食感に驚く場面も収められている。



さらに、週末の晩酌用として「梅じそたたききゅうりの素」や「彩りお野菜ドレッシング」を活用したおつまみ作りも実践。「麻辣チーズサンド」などのシビ辛アイテムや「柚子こしょうドレッシング」を和えたササミなど、夏にぴったりのさっぱりしつつもパンチの効いた料理がテーブルを彩った。



手軽に異国の味を楽しめる商品から、少しの工夫で立派な一品になる調味料まで、カルディの多様なラインナップを網羅した本動画。実際に調理し、本音で語られるリアルなレビューは、夏の食卓を豊かにするアイテム選びの大きなヒントになるはずだ。