第108回全国高等学校野球選手権大会が、8月5日（水）にいよいよ開幕する！ そして、甲子園球場で行われる全国大会を前に、「甲子園への道」は7月22日（水）からスタート！

今年、キャスターを務めるのは寺田健人アナと、この６月にデビューした新人の瀧口美咲アナの2人。

代表校49校が決定するまで、試合結果だけでなく、注目校や注目選手を徹底取材！ 視聴者の皆様にわかりやすくコンパクトにお届けする！

■キャスター陣コメント

©ABCテレビ

【寺田健人】

甲子園は私にとっても憧れ続けた特別な場所です。大学まで野球を続けましたが、当時その舞台には届きませんでした。だからこそ、甲子園を目指す選手たちの思いに深く共感しています。多くの選手にとってこの夏が野球人生の一区切りだからこそ、その尊い瞬間を大切に取材し、熱い物語を届けたいです。

©ABCテレビ

【瀧口美咲】

私にとって夏の高校野球は「夏」そのものでした。幼少期から地元の出場校を応援し続け、選手達の夏が終わると私の夏も一区切りついたような気がしました。また、高校時代は母校の野球応援に行き、会場の熱気を感じていました。 選手に年齢が近いからこそ、選手や彼らを支える方々と同じ視線で一緒に盛り上げていきたいです。

©ABCテレビ

「甲子園への道」

放送期間：7月22日（水）～28日(火) ※全国49代表校決定まで放送

（ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット）

※地域によって放送時間は異なります

【関西地区の放送時間】

7月22日（水） 深夜0時21分～深夜0時46分

7月23日（木） 深夜0時21分～深夜0時46分

7月24日（金） 深夜0時15分～深夜0時40分

7月25日（土） 深夜0時00分～深夜0時25分

7月26日（日） 深夜0時10分～深夜0時35分

7月27日（月） 深夜0時15分～深夜0時40分

7月28日（火） 深夜0時15分～深夜0時40分

※全国49代表校決定まで放送



【ABCテレビ 夏の高校野球関連番組】

「熱闘甲子園」（ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット）

8/5（水）開幕～決勝まで 連日夜 生放送 ※休養日を除く



「第108回 全国高校野球選手権大会 中継」

（ABCテレビ・ABCラジオ・BS朝日・スカイA《録画》）