「俺、ハーランド、ケイン、メッシの中で最高の選手？ 当然…」フランス代表エースが注目発言。他国スターとの比較に「誰が一番かは、人々が決めればいい」【Ｗ杯】
北中米ワールドカップに出場しているフランス代表のキリアン・エムバペ（レアル・マドリー）が、注目の発言を残した。
優勝候補の一角に挙げられるフランスで主将を務めるエムバペは、現地６月16日に行なわれた初戦のセネガル戦（３―１）でさっそく２ゴールをマークするなど勝利に貢献。好スタートを切ったなか、27歳のFWは22日の第２節・イラク戦に向けた会見に出席。スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が公式Xで、その様子を公開した。
会見では、初戦でハットトリックを達成したアルゼンチン代表FWリオネル・メッシをはじめ、ともに１試合目で２得点を挙げたイングランド代表FWハリー・ケインとノルウェー代表FWアーリング・ハーランドといった世界屈指のストライカーが話題に上がった。
記者から「ケインもハーランドもあなたと同じような結果を残し、メッシは３点も決めた。では、この４人の中で誰が一番だと思う？」と問われると、注目アタッカーは、こう答えた。
「俺、ハーランド、ケイン、メッシの中で最高の選手？ 当然、メッシだよ。彼が世界最高の選手なのは明確だし、クリスティアーノ・ロナウドと並んで頂点に立つ存在だ。メッシは15年間ずっと驚異的なクオリティを見せ続けている」
そう語ったうえで、他国のスターとの比較にも言及した。
「誰が一番かは、人々が決めればいい。ジャーナリストでも、サッカーファンでも、好きに議論すればいいと思う。そういう話があるのは悪いことではないからね。でも、俺は誰がトップかなんて興味はない。今考えているのは、次のイラク戦でチームをどうやって助けるか、そしてトロフィーを持ち帰るために何ができるか、それだけだ」
エースはあくまで母国の“成功”に集中しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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優勝候補の一角に挙げられるフランスで主将を務めるエムバペは、現地６月16日に行なわれた初戦のセネガル戦（３―１）でさっそく２ゴールをマークするなど勝利に貢献。好スタートを切ったなか、27歳のFWは22日の第２節・イラク戦に向けた会見に出席。スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が公式Xで、その様子を公開した。
記者から「ケインもハーランドもあなたと同じような結果を残し、メッシは３点も決めた。では、この４人の中で誰が一番だと思う？」と問われると、注目アタッカーは、こう答えた。
「俺、ハーランド、ケイン、メッシの中で最高の選手？ 当然、メッシだよ。彼が世界最高の選手なのは明確だし、クリスティアーノ・ロナウドと並んで頂点に立つ存在だ。メッシは15年間ずっと驚異的なクオリティを見せ続けている」
そう語ったうえで、他国のスターとの比較にも言及した。
「誰が一番かは、人々が決めればいい。ジャーナリストでも、サッカーファンでも、好きに議論すればいいと思う。そういう話があるのは悪いことではないからね。でも、俺は誰がトップかなんて興味はない。今考えているのは、次のイラク戦でチームをどうやって助けるか、そしてトロフィーを持ち帰るために何ができるか、それだけだ」
エースはあくまで母国の“成功”に集中しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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