【Amazonプライムデー】KANEBOや韓国ブランドなど、人気商品が数量限定の特別セットに

コスメ商品を詰め合わせた数量限定のスペシャルセット「Amazon Beauty Collection Box」が、7月7日（火）に開始するAmazonプライムデーの先行セールから販売されます。自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントにもぴったりな4種類があり、合計5,000個の数量限定で登場。いずれのセットも通常品サイズとトライアルサイズのアイテムが入っており、豪華なラインアップを魅力的な価格で楽しめます（おひとり様各種1点まで）。人気のBoxは数時間で売り切れることもあるので、気になる人はセール開始をお見逃しなく！

【Amazon限定】お気に入りを探せ 人気ブランド集結 ミッドナイトブルーBOX

KANEBOやETOVOSの化粧水やラロッシュポゼ、Biodanceの美容液、d’Albaのクリームなど、人気ブランド24アイテムが集結。

【Amazon限定】新しい出会いが待つ 注目ブランド集結 スカイブルーBOX

モルトンブラウンのボディケア商品やREJURAN、ByURのフェイスマスク、ラロッシュポゼやLANEIGEのクリームなど、王道人気ブランドからSNSバズブランドの25アイテムが集結。

【Amazon限定】今話題の成分が集結 韓国ブランド グロウイエローBOX

ダルバ、VT、バイオダンスのフェイスパックやfweeのリップティント、CNPの美容液など、全17アイテムが集結。

【Amazon限定】ワクワクが止まらない 注目韓国ブランド集結 ルージュレッドBOX

AnuaのフェイスパックやMedicubeの美容液、fweeのリップティントなど、韓国ブランドから注目アイテム19個が1つのBoxに集結。

コスメポイントキャンペーンが開催中



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