北海道旅行：札幌・小樽を公共交通機関で巡る vs レンタカーで道央を走破する費用の差

2泊3日「道央めぐり」の王道ルートを想定

今回のシミュレーションでは、女子旅や学生旅行で圧倒的な人気を誇る2泊3日の王道コースをベースに検証します。 移動スケジュールは図表1の通りです。 総移動距離は約350kmから400km。 北海道ならではの大移動プランです。



総移動距離は約350kmから400kmという大移動になります。 これを車と鉄道で動いた場合、サイフへのダメージはどう変わるのかを順に検証していきましょう。



パターンA：レンタカーで道央を走破！ に潜む4つの罠

まずは自由度が高いレンタカープランです。 好きな音楽をかけて、道の駅に寄り道しながら進むドライブは魅力的ですが、近年の物価高の影響を最も受けているルートでもあります。



（1）レンタカー代の基本料金（高騰中）

現在、北海道のレンタカー代（コンパクトカークラス・免責補償込み）は、レギュラーシーズンでも1日あたり約8000円から1万2000円が相場です。

・3日間（48時間から72時間利用）：約2万7000円



（2）ガソリン代（高止まりの現実）

総走行距離を約400km、実燃費をリッター15km、レギュラーガソリン1リットルあたり175円で計算します。

・400km ÷ 15km × 175円 ＝ 約4600円



（3）都市部の「駐車場代」

旅の初心者が最も見落としがちなのが、現地での駐車場代です。 札幌や旭川の主要駅周辺、小樽の観光地周辺は、基本的にすべて有料駐車場を利用することになります。 現地で発生する駐車料金の内訳は図表2の通りです。





（4）高速道路代（ETC料金）

新千歳から札幌、札幌から小樽、札幌から旭川、旭川から新千歳をすべて高速道路（ETC利用）で移動した場合の料金です。

・高速道路代合計：約1万1500円

これら車に関わる全ての維持費・移動費を合算したシミュレーション結果は図表3の通りとなります。



自由な反面、ガソリンや高速代、駐車場代などの細かい出費が積み重なり、トータルでは4万円を超えてきます。 さらに、万が一別の空港で車を返す場合は、ここに数千円から1万円を超える「乗り捨て料金」が上乗せされるため注意が必要です。



パターンB：JR北海道の「フリーパス」で巡る圧倒的コスパ

続いては、鉄道を使ったプランを見ていきましょう。 運転の手間がなく、移動中も全員でワイワイ楽しめるのが電車旅の魅力。 そんな鉄道旅行の強い味方になるのが、JR北海道が国内旅行者向けに展開している割引プランや各種フリー切符です。

今回は、エリア内の特急列車・快速・普通列車の普通車自由席が乗り放題になる各種フリーパス（3日間・4日間用）をベースに移動費を算出します。



（1）JRフリーパス代

・札幌・富良野エリア周辺パス（大人1名分）：約1万円



（2）駅から先の「ローカル交通費」

電車旅の弱点である、駅から観光地までのバス代などを加算します。

・旭川駅 ➔ 旭山動物園（路線バス往復）：1000円

・美瑛駅 ➔ 青い池（路線バス往復）：1100円

・ローカル交通費合計：約2100円

鉄道と公共交通機関を利用した場合の1人あたりの総額は図表4の通りとなります。



移動費のベースは、1人あたり約1万2100円に収まります。 レンタカーを3名で割った場合の約1万4700円と比較しても、1人あたり約2600円、3人合計なら7800円ほど浮く計算になります。

もしこれが2人旅だった場合、レンタカーは1人あたり約2万2050円まで跳ね上がるため、JRのパスを使った方が圧倒的に安くなるという逆転現象が起きます。



結論：コストだけじゃない!? タイパと体力の損得勘定

金額面ではJRのフリーパスに軍配が上がりましたが、それぞれのメリットとデメリットを理解して選ぶことが大切です。



迷わず「レンタカー」を選ぶべきグループ

・参加人数が4人以上の場合

4人で割れば、車に関わる総額コストは1人あたり約1万1000円となり、JRパスより安くなります。

・荷物が多い、お土産を大量に買いたい

キャリーケースを持って駅を移動する手間がないのは大きなメリットです。

・美瑛・富良野の奥地まで攻めたい

バスや電車の本数が極端に少ないエリアをストレスなく回るなら、やはり車が適しています。



「JRフリーパス」がおすすめなグループ

・参加人数が1人から2人の場合

車のコストを分散できないため、JRパスを選んだ方が賢明です。

・運転免許取りたて、ペーパードライバー

北海道の道は走りやすい反面、スピードが出やすく、慣れない土地での長距離運転は事故のリスクや疲労が倍増します。

・移動中も楽しみたい

運転手への気遣いが不要で、全員で車内で駅弁を食べたり、おしゃべりに集中したりできます。



まとめ：見せかけの安さに騙されないで！

一見、 「レンタカーの方がみんなで割れるから安い」 と思いがちですが、高騰するガソリン代や、現地で発生する駐車場代、高速代を合計すると、実はJRのフリーパスを利用した方がサイフに優しいケースが多々あります。

旅の予算、メンバーの運転スキル、そして何を一番楽しみたいかを比較して、自分たちのグループにぴったりの移動手段を選びましょう。



出典

NEXCO 東日本（東日本高速道路株式会社）「ドラぷら」

JR北海道（北海道旅客鉄道株式会社）公式サイト

旭川電気軌道株式会社

道北バス株式会社

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー