「自分は失格なんじゃないか」助産師HISAKOが語る母乳育児の現実「最初の3か月でうまくいく方が奇跡」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「母乳が出ない、飲まない、痛い…母乳育児が楽になる向き合い方」を公開した。動画では、生後1か月から3か月頃の母乳育児に悩む母親たちへ向けて、自身の経験を交えながら温かい提言を行っている。



HISAKOさんは、自身が第1子を出産した際、「助産師だから母乳育児ができなければ」という強いプレッシャーから、搾乳による睡眠不足や罪悪感で自身を追い詰めていた過去を告白。その経験を踏まえ、母乳育児が軌道に乗るには「ちょっと軌道に乗ってきたかなが3か月、『いけるわ！』になるのが6か月かかる」と指摘した。さらに、補助輪なし自転車の練習に例え、転んだり怪我をしたりする過程を飛ばして、いきなり完璧にこなそうとするのは無理があると説明する。



また、うまく飲めないのは母親の努力不足ではなく、赤ちゃんの口の形状や舌の使い方など「赤ちゃん側の理由」もあると言及。「哺乳瓶の方が飲みやすいんです」という赤ちゃんの個性を認めるべきだとし、母乳を難易度の高い「一輪車」、ミルクを「普通の自転車」に例え、「普通の自転車に乗れるんやったらそっちでいいやんか」と語り、赤ちゃんの特性を尊重することの重要性を説いた。



最後にHISAKOさんは、「ド素人のママとド素人の赤ちゃんのセットで、最初の3か月でうまくいった方が奇跡なんです」と断言。SNSなどで周囲のうまくやっている母親ばかりが目につきやすい現状に触れつつ、「悩んでいるママの方が圧倒的に多い」と寄り添い、時間をかけてそれぞれの親子のペースで進めていくべきだと優しく背中を押した。