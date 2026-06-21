渡辺満里奈、中江有里＆長谷川真弓と大人の遠足へ
タレントの渡辺満里奈が18日、オフィシャルブログを更新。充実した“大人の遠足”を振り返った。
おニャン子クラブの元メンバーで1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。
この日、「大人の遠足」と題してブログを更新すると、「出会って１年の中江有里ちゃん、最近仲良くさせてもらってます」といい、「紹介してくれたのは長谷川真弓ちゃん」と明かした。
気心の知れた中江有里と長谷川真弓とともに神楽坂でランチを楽しんだ後、上野へ足を運んだことを報告した渡辺。東京都美術館で開催されている「アンドリュー・ワイエス展」を訪れ、展示作品の写真や美術館前で撮影した３ショットを公開。美術館を背景に黒を基調としたシックな装いで並ぶ渡辺、中江、長谷川が笑顔を見せる３ショットで和やかな 時間を過ごした様子がうかがえる。
最後は「ランチしたり、お茶したり、絵を観たり、本の話したり」と充実した時間を振り返り、「刺激的な仲間たちです」とつづった。
この投稿にファンから「同好のお友達と、一緒に行動できて良いですね」「気の合う仲間と楽しい遠足ですなぁ」「色々とできて良かったですね」「美しく、かつ可愛らしいお三人」などの声が寄せられている。
おニャン子クラブの元メンバーで1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。
この日、「大人の遠足」と題してブログを更新すると、「出会って１年の中江有里ちゃん、最近仲良くさせてもらってます」といい、「紹介してくれたのは長谷川真弓ちゃん」と明かした。
最後は「ランチしたり、お茶したり、絵を観たり、本の話したり」と充実した時間を振り返り、「刺激的な仲間たちです」とつづった。
この投稿にファンから「同好のお友達と、一緒に行動できて良いですね」「気の合う仲間と楽しい遠足ですなぁ」「色々とできて良かったですね」「美しく、かつ可愛らしいお三人」などの声が寄せられている。